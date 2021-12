Lucca e Garfagnana: i giorni di chiusura per inventario delle farmacie ospedaliere

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:54

La copertura della banda ultra-larga sul territorio provinciale non ha più segreti. E' terminato, infatti, il lavoro, effettuato dalla Provincia di Lucca, sulla mappatura dell'offerta di accesso a questo tipo di connettività da parte di operatori privati.

mercoledì, 22 dicembre 2021, 13:12

La partita Ghiviborgo-Seravezza, in programma per oggi (22 dicembre), è stata rimandata a data da destinarsi per casi Covid nella società valligiana

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:49

"Puccini è un maestro apprezzato in tutto il mondo ma che ha nelle sue radici e nel suo attaccamento al nostro territorio un elemento imprescindibile per poterne apprezzare a pieno l'incredibile produzione artistica - così l'assessore regionale Stefano Baccelli nel commentare l'inserimento nella legge di bilancio in commissione al Senato...

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:29

Il Comitato della Condotta Slow Food della Garfagnana e Valle del Serchio si stringe attorno alla famiglia Bellandi per la scomparsa del caro Rolando.

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:15

"Rolando Bellandi: un fratello. Non riesco ancora a mettere bene a fuoco quello che è successo, la morte di Rolando mi lascia senza fiato e senza parole". Sono le parole del sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che commenta così la scomparsa di Rolando Bellandi.

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:12

Il Consorzio 1 Toscana Nord piange Rolando Bellandi, noto imprenditore della Valle del Serchio, dal 2014 – e quindi fin dalla sua costituzione - amministratore dell’Ente consortile.“Accogliamo con dolore e sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Rolando Bellandi, componente dell’ufficio di presidenza del Consorzio – dice il presidente, Ismaele Ridolfi...

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:27

È aperto da oggi (16 dicembre) il primo dei nuovi bandi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deciso di dedicare agli ambiti del Sociale per l’anno venturo.

martedì, 14 dicembre 2021, 13:10

Compie un anno la bolletta a rata costante di GAIA. Lanciata a dicembre del 2020, la bolletta a rata costante propone, per chi volesse volontariamente aderire al servizio, un modo diverso di pagare l'acqua, sostenendo un costo fisso a cadenza mensile.

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:19

Il giorno giovedì 30 dicembre termineranno le convenzioni dei medici di famiglia, le dottoresse Maria Saveria Adami (con ambulatorio a S. Donato e S. Lorenzo a V.li) e Rosella Andreuccetti (con ambulatorio a Ponte a Moriano e S.Anna) entrambe dell’ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia).L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare...

martedì, 7 dicembre 2021, 14:46

Domenica 5 dicembre, presso il circolo “Il Fienile” a Viareggio, si è tenuto il secondo congresso provinciale della Federazione di Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano. Hanno portato i propri saluti l’ANPI e le federazioni di Rifondazione Comunista della Versilia e della lucchesia.