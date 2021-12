Scomparsa Rolando Bellandi: il cordoglio del sindaco Marco Remaschi

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:15

"Rolando Bellandi: un fratello. Non riesco ancora a mettere bene a fuoco quello che è successo, la morte di Rolando mi lascia senza fiato e senza parole". Sono le parole del sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che commenta così la scomparsa di Rolando Bellandi.

"Rolando per tutti è un simbolo - continua - ambasciatore nel mondo di questa terra, Ghivizzano, la Mediavalle, la Valle del Serchio, Lucca; uomo impegnato per il suo territorio, come il padre Elso, anche lui morto circa un annetto fa, uomo sempre disponibile, sempre amico, sempre un pezzo avanti. Basti pensare a cosa hanno messo su, con sacrificio e professionalità, con la creazione dell'Antica Norcineria Bellandi. Per me, per mia moglie e per i miei figli, Rolando è stato un fratello.

Insieme abbiamo condiviso tanto, tantissimo: dall'amicizia vera e spassosa all'amore per lo sport, dalla voglia di stare insieme alla volontà di far conoscere questa nostra terra anche fuori dai confini regionali alla dedizione che mettiamo per gli altri".

"Rolando - conclude - era una persona buona. Il mio abbraccio fortissimo oggi va ai familiari ai quali mi lega un grande affetto. E per estensione a tutta la comunità di Coreglia: da oggi siamo più soli, più tristi. I funerali di Rolando si terranno domenica alle 15 alla Chiesa di Ghivizzano: nel rispetto delle regole anti-Covid, sarebbe bello essere in tanti a omaggiarlo e a salutarlo per l'ultima volta".