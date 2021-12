Slow Food si stringe attorno alla famiglia Bellandi

Altre notizie brevi

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:15

"Rolando Bellandi: un fratello. Non riesco ancora a mettere bene a fuoco quello che è successo, la morte di Rolando mi lascia senza fiato e senza parole". Sono le parole del sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che commenta così la scomparsa di Rolando Bellandi.

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:12

Il Consorzio 1 Toscana Nord piange Rolando Bellandi, noto imprenditore della Valle del Serchio, dal 2014 – e quindi fin dalla sua costituzione - amministratore dell’Ente consortile.“Accogliamo con dolore e sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Rolando Bellandi, componente dell’ufficio di presidenza del Consorzio – dice il presidente, Ismaele Ridolfi...

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:27

È aperto da oggi (16 dicembre) il primo dei nuovi bandi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deciso di dedicare agli ambiti del Sociale per l’anno venturo.

martedì, 14 dicembre 2021, 13:10

Compie un anno la bolletta a rata costante di GAIA. Lanciata a dicembre del 2020, la bolletta a rata costante propone, per chi volesse volontariamente aderire al servizio, un modo diverso di pagare l'acqua, sostenendo un costo fisso a cadenza mensile.

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:19

Il giorno giovedì 30 dicembre termineranno le convenzioni dei medici di famiglia, le dottoresse Maria Saveria Adami (con ambulatorio a S. Donato e S. Lorenzo a V.li) e Rosella Andreuccetti (con ambulatorio a Ponte a Moriano e S.Anna) entrambe dell’ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia).L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare...

martedì, 7 dicembre 2021, 14:46

Domenica 5 dicembre, presso il circolo “Il Fienile” a Viareggio, si è tenuto il secondo congresso provinciale della Federazione di Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano. Hanno portato i propri saluti l’ANPI e le federazioni di Rifondazione Comunista della Versilia e della lucchesia.

martedì, 7 dicembre 2021, 13:45

Codice giallo per la giornata di mercoledì 8 dicembre dalle 6 a mezzanotte per pioggia, temporali, rischio idrogeologico e vento in tutta la Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della protezione Civile a seguito dell’intensa perturbazione che interesserà l’intera regione.

venerdì, 3 dicembre 2021, 12:56

GAIA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord informa che a partire dal 25 novembre scorso ha avuto inizio la lettura dei contatori nei comuni di Giuncugnano e San Romano (LU). Le letture termineranno il 31 Dicembre 2021.

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:44

Da lunedì prossimo nel comune di Barga Enel Distribuzione provvederà nelle abitazioni alla sostituzione dei contatori con nuovi di ultima generazione. A darne comunicazione è l’assessore al lavori pubblici, Pietro Onesti, soprattutto per informare i cittadini che potrebbe presentarsi del personale di Enel per effettuare il cambio e che questo...

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:07

Il movimento lavoratori di AC organizza e invita tutti i lavoratori/lavoratrici ad una veglia di preghiera per il lavoro insieme al vescovo Paolo Giulietti, per venerdì 10 dicembre alle ore 20 nella chiesa di S.Maria nera, in piazza Santa Maria Corteorlandini Lucca città.Per informazioni contattare Stefano Viviani per email mlac.azionecattolicalucca@gmail.com