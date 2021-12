Un anno di bollette dell'acqua a rata costante

martedì, 14 dicembre 2021, 13:10

Compie un anno la bolletta a rata costante di GAIA. Lanciata a dicembre del 2020, la bolletta a rata costante propone, per chi volesse volontariamente aderire al servizio, un modo diverso di pagare l'acqua, sostenendo un costo fisso a cadenza mensile. La bolletta a rata costante è nata durante l'emergenza covid come uno strumento in più per agevolare le famiglie in difficoltà, offrendo agli utenti la possibilità di diluire i pagamenti e sapere in anticipo quanto pagare per organizzare le spese.

In un anno la formula lanciata da GAIA ha riscontrato grande soddisfazione in chi ha aderito. I dati emersi al 30 novembre scorso dalle indagini continuative della qualità del servizio offerto promosse dal gestore collocano il servizio di rata costante ad alti livelli sia per qualità sia per praticità: per oltre il 95%, infatti, il servizio corrisponde alle aspettative e quasi la stessa percentuale degli intervistati consiglierebbe la Bolletta a rata costante ad amici e parenti, mentre il 96% pensa che la continuerà a utilizzare in futuro. Un voto che supera il 9 per la velocità di attivazione del servizio, che avviene on line tramite sito web, dove si può anche semplicemente effettuare una simulazione per conoscere l'importo della propria rata mensile senza necessariamente aderire. Risulta chiara ed efficace anche l'informazione ricevuta: il 78% degli intervistati non necessita di ulteriori chiarimenti dopo quelli ricevuti. Nel caso in cui, invece, si avesse necessità di informazioni aggiuntive GAIA, su richiesta e previo consenso, provvede a richiamare l'utente per dare tutte le indicazioni in merito e chiarire ogni dubbio.

"La bolletta a rata costante è una soluzione alternativa alla classica fattura trimestrale che ci ha permesso di andare incontro all'utente, diluendo nel tempo l'impegno economico delle famiglie. Procedure telematiche snelle, la possibilità di ricevere un preventivo senza impegno e l'assistenza dei nostri operatori hanno reso il meccanismo gradito chi ne ha usufruito e speriamo sempre più utenti possano scoprirlo e beneficiarne." ha dichiarato il presidente di GAIA S.p.A., Vincenzo Colle.

Cos'è la BOLLETTA A RATA COSTANTE - Come dice il nome stesso, la Bolletta a rata costante consente di ricevere una bolletta fissa, divisa su 12 mesi e calcolata sulla base del consumo annuo dell'utente. Eventuali conguagli tra quanto pagato e quanto effettivamente consumato saranno conteggiati nella spesa dell'anno successivo e ridivisi su 12 mesi, mentre agevolazioni o bonus sono validi fin dalla bolletta successiva. Destinatari del servizio sono tutte le tipologie di utenza, che possono scegliere liberamente di aderire all'iniziativa, previa attivazione di addebito automatico della bolletta su conto corrente (postale o bancario) e attivazione dell'invio della bolletta tramite e-mail (bolletta elettronica). Il servizio è sottoscrivibile, senza dover attivare domiciliazione bancaria e bolletta elettronica, per le utenze che usufruiscono di Bonus Sociale Idrico o Bonus Idrico Integrativo.

Per maggiori informazioni sulla Bolletta a rata costante o su altri servizi, si ricorda il sito web istituzionale www.gaia-spa.it, e il numero verde (gratuito da telefoni fissi e mobili) per la consulenza utenti 800-223377.