Aggiornata la carta della qualità del servizio idrico integrato di Gaia

Altre notizie brevi

martedì, 11 gennaio 2022, 13:58

Codice giallo per vento forte dalle 13 di oggi, martedì 11 e per l’intera giornata di domani, mercoledì 12 gennaio.

lunedì, 3 gennaio 2022, 13:47

È attiva dal 1° gennaio 2022 la Conciliazione Paritetica per i passeggeri del trasporto regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Uno strumento messo a punto insieme alle Associazioni dei Consumatori con l'obiettivo di risolvere le piccole controversie attraverso un sistema rapido, efficace e gratuito senza ricorrere alla giustizia ordinaria.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:54

La copertura della banda ultra-larga sul territorio provinciale non ha più segreti. E' terminato, infatti, il lavoro, effettuato dalla Provincia di Lucca, sulla mappatura dell'offerta di accesso a questo tipo di connettività da parte di operatori privati.

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:41

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che, per consentire il consueto inventario di fine anno, la farmacia ospedaliera del San Luca e il punto farmacia di Campo di Marte a Lucca saranno chiusi mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre.

mercoledì, 22 dicembre 2021, 13:12

La partita Ghiviborgo-Seravezza, in programma per oggi (22 dicembre), è stata rimandata a data da destinarsi per casi Covid nella società valligiana

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:49

"Puccini è un maestro apprezzato in tutto il mondo ma che ha nelle sue radici e nel suo attaccamento al nostro territorio un elemento imprescindibile per poterne apprezzare a pieno l'incredibile produzione artistica - così l'assessore regionale Stefano Baccelli nel commentare l'inserimento nella legge di bilancio in commissione al Senato...

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:29

Il Comitato della Condotta Slow Food della Garfagnana e Valle del Serchio si stringe attorno alla famiglia Bellandi per la scomparsa del caro Rolando.

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:15

"Rolando Bellandi: un fratello. Non riesco ancora a mettere bene a fuoco quello che è successo, la morte di Rolando mi lascia senza fiato e senza parole". Sono le parole del sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che commenta così la scomparsa di Rolando Bellandi.

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:12

Il Consorzio 1 Toscana Nord piange Rolando Bellandi, noto imprenditore della Valle del Serchio, dal 2014 – e quindi fin dalla sua costituzione - amministratore dell’Ente consortile.“Accogliamo con dolore e sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Rolando Bellandi, componente dell’ufficio di presidenza del Consorzio – dice il presidente, Ismaele Ridolfi...

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:27

È aperto da oggi (16 dicembre) il primo dei nuovi bandi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deciso di dedicare agli ambiti del Sociale per l’anno venturo.