Eletto il presidente dell'Anpi provinciale

Altre notizie brevi

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:56

La società GAL Montagnappennino rende noto un avviso di procedura comparativa per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei all’assunzione a tempo determinato part time in qualità di animatore dello sviluppo rurale. Le domande di partecipazione alla selezione, così come indicato nell’avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:05

"E' essenziale che la peste suina non prenda piede in Toscana e allo stesso che nessuno si lasci ad andare agli allarmismi. Per questo facciamo un appello a tutti gli allevatori affinché continuino a collaborare con l'Asl, che sta già monitorando gli allevamenti. Dopo la pandemia Covid, il settore non può permettersi un'altra mazzata economica".

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:59

"Sulla peste suina africana l'attenzione è massima, bene ha fatto la Asl Toscana nord ovest ad anticipare le macellazioni nelle province di Massa e Carrara e Lucca. Rientra tutto nell'ottica di prevenzione e riduzione del rischio: parliamo di rischio perché ad oggi non ci sono casi in Toscana. È comunque giusto non sottovalutare il problema".

martedì, 18 gennaio 2022, 12:37

L'ambiente e le energie rinnovabili come fonte di risorsa e di sviluppo per proseguire a pieno regime nella direzione europea della transizione ecologica. Questa la sfida ambientale lanciata dal Consorzio 1 Toscana Nord con l'approvazione del piano triennale (2022-2024) per l'ambiente e le energie rinnovabili da parte dell'assemblea consortile. Un...

martedì, 11 gennaio 2022, 13:58

Codice giallo per vento forte dalle 13 di oggi, martedì 11 e per l’intera giornata di domani, mercoledì 12 gennaio.

lunedì, 10 gennaio 2022, 14:53

Dal 1 gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato di GAIA, il documento che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio idrico. La Carta della Qualità costituisce un allegato del contratto di utenza, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, un documento...

lunedì, 3 gennaio 2022, 13:47

È attiva dal 1° gennaio 2022 la Conciliazione Paritetica per i passeggeri del trasporto regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Uno strumento messo a punto insieme alle Associazioni dei Consumatori con l'obiettivo di risolvere le piccole controversie attraverso un sistema rapido, efficace e gratuito senza ricorrere alla giustizia ordinaria.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:54

La copertura della banda ultra-larga sul territorio provinciale non ha più segreti. E' terminato, infatti, il lavoro, effettuato dalla Provincia di Lucca, sulla mappatura dell'offerta di accesso a questo tipo di connettività da parte di operatori privati.

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:41

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che, per consentire il consueto inventario di fine anno, la farmacia ospedaliera del San Luca e il punto farmacia di Campo di Marte a Lucca saranno chiusi mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre.

mercoledì, 22 dicembre 2021, 13:12

La partita Ghiviborgo-Seravezza, in programma per oggi (22 dicembre), è stata rimandata a data da destinarsi per casi Covid nella società valligiana