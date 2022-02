Sciopero sindacale: possibili disservizi sui treni

Altre notizie brevi

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:42

In Toscana l'agricoltura è sempre più femminile e giovane. Quasi un'impresa agricola su due - il 44,5% - ha messo in campo iniziative a favore della conciliazione tra vita lavorativa e familiare: un dato ben più alto della media nazionale, ferma al 37%.

giovedì, 3 febbraio 2022, 17:15

"L'emergenza ungulati è talmente grave che ogni misura di contrasto va accolta con soddisfazione. Apprezziamo quindi il rafforzamento dell'azione delle polizie provinciali deciso dalla Regione Toscana". E' soddisfatto il presidente di Confcooperative Fediagripesca Toscana Fabrizio Tistarelli dopo aver appreso la notizia dei nuovi indirizzi dati dalla Giunta toscana in merito al controllo degli...

martedì, 1 febbraio 2022, 13:35

Domani, mercoledì 2 febbraio, riaprirà regolarmente tutti i giorni l’up di Mologno (modulare dell’Up Barga), con orario lunedì-venerdì 8,20-13,35, il sabato 8,20-12,35.

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:31

"Per salvare il latte toscano e le aziende che lo producono va fissato un prezzo minimo che copra tutte le spese. E bisogna valorizzare il più possibile il marchio toscano". Il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, lancia due proposte per superare la morsa tra aumento dei costi (in particolare per l'energia)...

lunedì, 24 gennaio 2022, 09:55

A seguito del Congresso Provinciale del 18 dicembre u.s., in data 21 gennaio, si è riunito online, in ottemperanza alle cautele Covid, il neoeletto Comitato Provinciale, al cui interno sono rappresentate tutte le sezioni del territorio lucchese.

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:56

La società GAL Montagnappennino rende noto un avviso di procedura comparativa per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei all’assunzione a tempo determinato part time in qualità di animatore dello sviluppo rurale. Le domande di partecipazione alla selezione, così come indicato nell’avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:05

"E' essenziale che la peste suina non prenda piede in Toscana e allo stesso che nessuno si lasci ad andare agli allarmismi. Per questo facciamo un appello a tutti gli allevatori affinché continuino a collaborare con l'Asl, che sta già monitorando gli allevamenti. Dopo la pandemia Covid, il settore non può permettersi un'altra mazzata economica".

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:59

"Sulla peste suina africana l'attenzione è massima, bene ha fatto la Asl Toscana nord ovest ad anticipare le macellazioni nelle province di Massa e Carrara e Lucca. Rientra tutto nell'ottica di prevenzione e riduzione del rischio: parliamo di rischio perché ad oggi non ci sono casi in Toscana. È comunque giusto non sottovalutare il problema".

martedì, 18 gennaio 2022, 12:37

L'ambiente e le energie rinnovabili come fonte di risorsa e di sviluppo per proseguire a pieno regime nella direzione europea della transizione ecologica. Questa la sfida ambientale lanciata dal Consorzio 1 Toscana Nord con l'approvazione del piano triennale (2022-2024) per l'ambiente e le energie rinnovabili da parte dell'assemblea consortile. Un...

martedì, 11 gennaio 2022, 13:58

Codice giallo per vento forte dalle 13 di oggi, martedì 11 e per l’intera giornata di domani, mercoledì 12 gennaio.