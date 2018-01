Rubriche : lettere alla gazzetta



"Colle a Serra senza acqua pubblica nonostante i cittadini paghino le tasse"

giovedì, 25 gennaio 2018, 08:50

di idilio antonioli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Idilio Antonioli in risposta all'intervento del consigliere delegato all'ambiente del comune di Bagni di Lucca, Antonio Bianchi, sui lavori Enel da Colle a Serra a Montefegatesi.



Ho letto l'articolo di Antonio Bianchi in merito ai lavori Enel da Colle a Serra a Montefegatesi. In realtà nessuno è contro i lavori Enel. Come proprietari di case a Colle a Serra abbiamo protestato per lo stato in cui è stata ridotta la stradina sterrata peraltro non pubblica. Danno speriamo subito riparabile. Protesta ben più seria invece riguarda non Enel nè la ditta appaltatrice dei lavori ma Comune di Bagni di Lucca e Gaia che ben avrebbero dovuto sapere che Colle a Serra è tuttora priva di acqua pubblica. Per cui si sarebbe dovuto approfittare degli scavi Enel per inserire la tubazione per l'acqua. Quindi Colle a Serra resta senza servizio idrico pubblico benchè tutte le abitazioni paghino le tasse. Insomma non pensiamo si sia persa una occasione unica?