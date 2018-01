Rubriche : personaggi illustri



Fulvio Testi: governatore, poeta e diplomatico seicentesco

venerdì, 5 gennaio 2018, 18:48

di michele masotti

Riteniamo necessario continuare nell’elencazione, sia pur in forma sintetica, di fatti e/o personaggi che sono nati in Garfagnana o vi hanno dimorato o che hanno comunque avuto rapporti con la nostra valle.

Iniziamo perciò dal poeta e diplomatico Fulvio Testi. Egli nacque a Ferrara nel’agosto del 1593 da Giulio e Margherita Calmoni. Il padre era un modesto ufficiale della corte estense. Fulvio Testi studiò dapprima a Modena (dove la corte si era trasferita a seguito della cessione di Ferrara al papa avvenuta nel 1597) presso i gesuiti, quindi filosofia a Bologna e a Ferrara.

Nel 1612 divenne scrivano del duca Cesare D’Este ma molto presto svolse attività in campo politico e diplomatico. Dodici mesi più tardi fece i suoi esordi come poeta, con la pubblicazione delle Rime. Durante lo stesso anno incontrò a Roma il Tassoni, altro poeta che nei suoi scritti ricorda Castelnuovo di Garfagnana.

Egli pubblicò quindi un secondo volume di Rime e venne considerato come autore del Pianto d’Italia, violentemente antispagnolo. Svolse in questi anni anche intensa attività diplomatica fra Vienna, Roma, Venezia e Torino.

Nel 1635 fu nominato ambasciatore presso la corte di Spagna. L’incarico in Spagna durò un anno. Nel marzo 1637 ricevette la carica di segretario di Stato da parte degli Estensi. Tre anni più tardi, non intendendo continuare nella vita di corte in quanto non si trovava a suo agio, chiese di essere inviato come governatore in Garfagnana.

Testi assunse in tale incarico il 23 agosto 1640 e rimarrà nella nostra Valle fino all’8 giugno 1642. In questi due anni, egli abitò nella Rocca Ariostesca che era la sede dei governatori estensi. Per la cronaca egli arrivò in Garfagnana centodiciotto anni dopo l’arrivo di Ludovico Ariosto. Durante il soggiorno in Garfagnana, in una ode dedicata a Pio di Savoia (come ricorda il Raffaelli) Fulvio Testi così si espresse riguardo a Castelnuovo di Garfagnana con la seguente rima:

“Qui dove argenteo il corso

La Turrite discioglie, e seco viene

A maritarsi innamorato il Serchio”

A proposito del suo soggiorno in Garfagnana il 7 febbraio 1642 egli scrisse di sentirsi ormai spettatore in una situazione nella quale “una penna ed un calamaio mi fanno passare il tempo allegramente”. Evidentemente il soggiorno nella nostra Valle non gli procurò grandi problemi, a differenza dell’Ariosto, tanto che egli talvolta, a proposito di questo soggiorno, parlò di quiete garfagnina.

A questo proposito, in una sua lettera relativamente al suo soggiorno in Garfagnana, afferma:

Ma mettiamo da parte tutte queste ragioni; il solo desiderio della quiete, il quale è connaturale a tutti, ma più veemente in quelli che per lungo tempo hanno provati i travagli, bastava per farmi prendere la risoluzione che ho presa. I fiumi peraltro non corrono che per riposarsi in mare, il fuoco peraltro non sale che per ritrovar pace nella sua sfera, le cose gravi non peraltro tendono al basso nel lor centro… omissis…. La scabbia del comporre è più grande di quelli che altri si pensa io me ne sentiva un notabil prurito e non potendone cavar la voglia in corte per le continue occupazioni, ho procurato di ridurmi fra le solitudini di questi monti per aver tempo e ozio di secondare e lusingare il genio.

Nel giugno del 1642, egli ritornò a Modena, sembra sempre su sua richiesta. Nel 1645 pubblicò la parte prima e seconda delle Poesie Liriche. Nel gennaio 1646 fu accusato di trame antispagnole e il Duca Francesco I lo fece arrestare ed imprigionare nella Fortezza di Modena.

Fulvio Testi morirà il 28 agosto 1646 in stato di detenzione. Secondo alcuni, ma la tesi fu successivamente smentita, fu ipotizzato che l’arresto fosse stato dovuto ad un risentimento di Raimondo Montecuccoli, al quale il poeta aveva dedicato un’ode non molto lusinghiera.

Anche Ugo Foscolo smentì una tale ricostruzione dei fatti, affermando tuttavia che quell’ode era sì dedicata a Raimondo Montecuccoli, ma aveva in realtà come destinatari gli Estensi.

Fulvio Testi fu sepolto nella Basilica di San Domenico a Bologna. Di lui è interessante ricordare cosa scrisse Giacomo Leopardi:

Se fosse venuto in età meno barbara, e avesse avuto agio di coltivare l’ingegno suo più che non fece, sarebbe stato senza controversia il nostro Orazio e forse più caldo e veemente e sublime del Latino.

Fulvio Testi viene ricordato nella antologie come uno dei migliori poeti del seicento.

Castelnuovo di Garfagnana ha intitolato a suo nome una via del centro storico che costeggia la Rocca Ariostesca. A nostro giudizio sarebbe doveroso non limitarsi al solo aspetto toponomastico, ma ricordare Fulvio Testi anche dal punto di vista della sua produzione letteraria ed in particolare con riferimento al periodo del suo soggiorno in Garfagnana.