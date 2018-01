Rubriche : verso le elezioni: -36



Il conclave Pd

sabato, 27 gennaio 2018, 23:58

di barbara pavarotti

Le candidature Pd, dopo un’estenuante trattativa durata fino alle 4 del mattino in direzione a Roma, sono un miracolo di aggiustamenti, ritocchi e convenienze per accontentare un po’ tutti tranne gli elettori. E naturalmente anche la minoranza piddina, che alla fine non ha votato e se n’è uscita disgustata. Perché questa è stata una roba da manuale Cencelli: tutti chiedevano seggi, la minoranza voleva un maggior pacchetto e si è dovuta accontentare di 17. E siccome il Pd è democratico, nessun documento né lista è stato prima sottoposto alla minoranza, come dichiarano Cuperlo, Emiliano, Orlando.

E’ successo l’incredibile a Roma, strepiti, urla, qualche lacrima, grida all’imbroglio e Cuperlo, della minoranza, che dichiara: “La nascita del Pci nel 1921 fu più facile”. E poi dicono che sono i 5 Stelle i “disoccupati” che vogliono trovare lavoro in Parlamento. Sentite lo sfogo dello stesso Renzi, lacerato dall’aver fatto fuori 150 uscenti e che ha definito la nottata in direzione “una delle esperienze più devastanti dal punto di vista personale”: “C’è quello che ti dice: ho il mutuo da pagare, l’altro che ti fa sapere che gli manca una legislatura per la pensione, un altro che accampa un buon motivo…”. Insomma, tutti i candidati tengono famiglia e a questo benedetto posto in Parlamento nessuno voleva rinunciare.

Alla fine, dopo scontri, polemiche, girandole di nomi , veti incrociati, candidati che se ne sono andati sbattendo la porta, il Pd ha partorito, con l’acido commento del ministro dello Sviluppo economico Calenda: “Qual è il senso di non candidare gente seria e preparata, protagonista di tante battaglie importanti?”. Il senso è molto semplice: accontentare i vip.

Infatti, nelle candidature è presente in massa nei posti chiave il governo uscente, con una prevalenza schiacciante dei fedelissimi renziani, che fa dire alla minoranza “e’ nato il Pdr”, anche se tutti se n’erano accorti da un pezzo. Renzi sarà a Firenze 1, ma anche, tanto per non correre rischi, nei listini di Umbria e Campania. Il premier uscente Gentiloni sarà nel collegio di Roma 1, quello del centro storico, dove vive chi è ritenuto benestante e privilegiato, quindi l’elettorato perfetto per il Gentil-conte. La Madia è candidata a Roma 2, che comprende il ricco quartiere Parioli, altra zona dove chi ha soldi vota Pd nella speranza di mantenere lo status quo. Se li avessero piazzati in periferia, avrebbero raccolto zero consensi. Sempre a Roma, per il Senato, c’è la Bonino che vuole più Europa.

Sua sanità Lorenzin non è a Lucca, che era una vox infondata, ma è stata paracadutata a Modena. Arezzo e banca Etruria se le smazza Riccardi Nencini. Mentre la Boschi se ne va il più lontano possibile dall’aretino, a Bolzano, dove c’azzecca come i cavoli a merenda, e peccato che la vicina Innsbruck non è Italia, altrimenti l’avrebbero spostata ancora più su. E se i dem locali protestano, il primo partito di lingua tedesca, la Svp, plaude compiaciuto perché ha avuto tanti favori da quella che ha definito “la legislatura più fruttuosa dal 1948”.

Luca Lotti va ad Empoli, per la Camera, mentre il renziano Roberto Giachetti, già trombato a Roma con la vittoria della Raggi, cercherà di recuperare al Pd Sesto Fiorentino, andato alle ultime amministrative al sindaco di Sinistra Italiana, confluita per le elezioni in Liberi e Uguali di Grasso. A Sesto Fiorentino, dove sembrano molto di sinistra, categoria della quale il Pd avrebbe smarrito i connotati, tenterà l’impresa di riavvicinamento al partito per il Senato anche Dario Parrini, segretario regionale piddino.

Il ministro dell’Economia Padoan sarà a Siena, provata dallo scandalo Monte dei Paschi, con la missione, quasi impossibile, di convincere gli elettori della bontà delle scelte Pd sulle questioni bancarie. Un altro ministro, Del Rio (infrastrutture) torna a Reggio Emilia, città natale di cui è stato sindaco. Ma la serie ministri non è finita: Dario Franceschini è candidato nella sua Ferrara, mentre quello dell’Istruzione, Fedeli, forte del suo inconsistente passaggio governativo, dove poteva finire se non nella città universitaria di Pisa?

A Bologna svetta l’ex democristiano Casini, mentre, sempre in Emilia Romagna, ma nel proporzionale, è stato candidato a sua insaputa il ministro della Giustizia Orlando, di rito troppo poco ortodosso per meritare di più.

In Campania continuano le candidature dinastiche: il nipote di Ciriaco De Mita, Giuseppe, e il figlio dell’attuale governatore, De Luca junior.

Esclusa eccellente, la portavoce dei migranti, Giusy Nicolini, l’ex sindaco di Lampedusa: evidentemente in questo momento insistere tanto sui migranti non giova.

A Lucca confermate le strascontate candidature di Baccelli per la Camera, premiato in quanto renziano, ex presidente della provincia e consigliere regionale, e di Marcucci al Senato, che però conquista due piazzamenti: nel listino plurinominale Firenze-Prato-Lucca e nel collegio uninominale Lucca-Massa Carrara. Nulla di nuovo, in questo caso, sotto il sole.