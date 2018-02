Rubriche : lettere alla gazzetta



"Asl, cosa decideranno di tagliare questa volta nella riorganizzazione?"

venerdì, 23 febbraio 2018, 08:21

di francesco saisi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Francesco Saisi, nostro affezionato lettore, su questa campagna elettorale che, al momento, sembra mettere in secondo piano un tema fondamentale per la nostra valle: la sanità.



Ho sempre seguito poco la politica e la sua propaganda, però mi sembra di non ricordare tante belle promesse come in questa tornata elettorale, anche perché visto le incognite, che sicuramente nelle passate edizioni erano certezze, questa volta potrebbero giocare brutti scherzi per qualcuno.



È però un periodo scomodo per degli argomenti delicati e al momento quasi nessuno ne parla, almeno io ho letto solo poche righe riguardanti la sanità nella valle di lacrime. Anche se al momento la cosa sta passando in sordina a primavera, è bene sapere, sembra si prospetti una bella riorganizzazione, anche alle nostre latitudini, nel servizio emergenza-urgenza, già la Gazzetta del Serchio ha pubblicato a metà gennaio un articolo a riguardo (https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2018/01/asl-possibile-riorganizzazione-dellemergenza-territoriale/), e credo, che anche stavolta, ne vedremo delle belle e a pagare il conto saranno, come sempre, gli stessi, tanto una volta presi i voti i soliti noti faranno finta di non sapere, lo dimostra il fatto che al momento, dall'alto, tutto tace.



La mia domanda e che in molti altri dovremmo porci è: "cosa decideranno di tagliare questa volta nella riorganizzazione?" Io una mezza risposta ce l'ho, si parla di demedicalizzazione dei mezzi di emergenza, ma vorrei sentire qualcosa di concreto, non le solite vociate da bar, per cui se qualcuno dei candidati sa, e con certezza so che sa, parli, rispondendo a questo mio appello.