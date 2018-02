Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il trasporto pubblico targato Pd"

sabato, 24 febbraio 2018, 11:51

di francesco saisi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Francesco Saisi, nostro lettore, sul trasporto pubblico locale a seguito dei sempre più numerosi episodi di guasti segnalati da utenti e studenti della valle.



Autobus in fiamme, guasti ai freni, porte bloccate, motori che improvvisamente si spengono, per finire con il guasto di questa mattina al sistema di bilanciamento, ecco come il servizio pubblico nella valle di lacrime è gestito, se poi vogliamo aggiungere che questi mezzi circolano su strade che non sono nemmeno degne di questo nome, ma forse sarebbe meglio chiamare mulattiere, viene naturale da pensare che qualcuno stia giocando alla roulette russa, un macabro gioco solo al pensiero che la maggior parte degli utenti ad usufruire di questo servizio pubblico siano studenti.



Circa un anno fa un report della Gazzetta del Serchio aveva descritto alla perfezione su come gli studenti fossero costretti a viaggiare, solo il titolo lasciava senza parole: "Studenti, come sardine, stipati sul pullman. E se non obliterano il biglietto 65 euro di multa!" Ad agosto 2017 la Regione annunciava lo svecchiamento del parco circolante con l'acquisto di 76 nuovi bus, che avrebbero sostituito gli ormai obsoleti euro 0, euro 1 ed euro 2 ed attrezzati anche per il trasporto delle persone diversamente abili, il tutto per una spesa complessiva di 12 milioni di euro, di cui 8 milioni e 75 mila messi a disposizione dalla stessa Regione ed il resto, oltre 4 milioni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Pochi mesi più tardi, a settembre 2017, la Provincia ha chiesto corse aggiuntive per evitare il sovraffollamento, confermandone l'attivazione ad ottobre, ma ecco che poco prima di Natale, a seguito del primo di una lunga serie di guasti, i consiglieri regionali Pd Baccelli e Giovannetti convocano in provincia un'interrogazione, preoccupati per il sovraffollamento ed i problemi di sicurezza.



Bene, eccoci al 24 febbraio, anno di disgrazia 2018 e tutto sembra invariato, come sempre le parole le portano via il vento, i problemi sono peggiorati e questi signori targati Pd continuano a fare belle promesse, in campagna elettorale e che mai riusciranno a mantenere. Che la nostra sia una valle di lacrime ormai è già risaputo da tempo, ma l'unica cosa che non vorrei mai vedere sono delle lacrime versate per tragedie che potrebbero essere evitate, poi non meravigliamoci se sempre dopo ci chiediamo perché e come poter evitare simili disgrazie.