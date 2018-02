Rubriche : verso le elezioni: -6



Le coalizioni di centrodestra e centrosinistra: chi ne fa parte esattamente?

di barbara pavarotti

Continuiamo a fare chiarezza. Ci occupiamo stavolta delle coalizioni che hanno siglato i due maggiori schieramenti in campo: centrodestra e centrosinistra. Solo loro, perché tutti gli altri, pur essendo – tranne i 5 Stelle – il frutto di accordi e un mix, in alcuni casi, di precedenti gruppi politici della stessa area, non hanno fatto una coalizione elettorale. Grazie alle alleanze stipulate, i due raggruppamenti raggiungono, stando ai sondaggi, numeri consistenti. Infatti, se ognuno dei partiti che si sono apparentati corresse da solo, raggiungerebbe un risultato inferiore. E la cosa è lampante, in modo particolare, nel centrodestra.

Allora. Ognuna di queste due coalizioni è composta da quattro partiti - quelli che in termini giornalistici vengono definiti le quattro gambe - e i voti dati a ciascuno di loro saranno molto importanti per contare il peso in Parlamento dei vari soggetti politici, ora coalizzati a fini elettorali, ma dopo probabilmente – e questo vale soprattutto per i partner maggiori – pronti a fare la guerra ai propri stessi alleati. E le avvisaglie ci sono già, viste le differenze che li “uniscono”. Non solo, ed è la cosa più importante: le coalizioni, subito dopo le elezioni, possono sciogliere l’alleanza in qualsiasi momento perché la costituzione non prevede alcun vincolo di mandato.

CENTRODESTRA

Corre a quattro: ForzaItalia, Lega, Fratellid’Italia e Noiconl’Italia-Udc. Se dei primi tre e dei loro leader (Berlusconi, Salvini, Meloni) si sa tutto o quasi, sul quarto alleato la gente ha ancora le idee confuse. Noi con l’Italia-Udc è una lista centrista, di area cattolico-democratica. Nel collegio plurinominale per la Camera Toscana 1 - quello che ci riguarda e che comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato - capolista è il sindaco di Camporgiano (Garfagnana) Francesco Pifferi. Sempre dalla provincia di Lucca, arriva, in gara per il Senato, ma in seconda posizione, l’attuale consigliere comunale di Camaiore Michela Rugani.

Il presidente di Noi con l’Italia-Udc è Raffaele Fitto, pugliese, ex ministro del governo Berlusconi IV ed ex presidente della regione Puglia. Coordinatore nazionale Maurizio Lupi, milanese, anche lui ex ministro, già vicepresidente della Camera in quota Forza Italia poi Pdl e dopo decisamente centrista. Raccoglie vari soggetti politici (ex leghisti, alfaniani, ex di Scelta Civica, il gruppo fondato da Monti che poi si sfilò) tutti ormai posizionati al centro. Nel simbolo ha il vecchio scudo crociato della Dc con la scritta Libertas, portato in dote dall’ex dc Lorenzo Cesa. Pare che l’operazione di alleanza sia stata ideata da Niccolò Ghedini, fedelissimo avvocato di Berlusconi, con l’obiettivo di aggregare i voti dei moderati.

CENTROSINISTRA

Il Pd di Renzi ha tre alleati: 1) “PiùEuropa” di Emma Bonino, che, non avendo raccolto le firme necessarie per la presentazione della sua lista, ha accolto l’invito dell’ex democristiano Tabacci ad apparentarsi con lui. Poi Tabacci , molto cavallerescamente, ha rinunciato al proprio simbolo “Centro democratico” in favore di Emma. 2) la lista “CivicaPopolare” guidata dal ministro uscente per la Salute Lorenzin, la quale, dopo una carriera politica tutta in Forza Italia e Pdl, ha deciso di abbracciare Renzi. 3) la lista “Insieme”, che vede uniti un po’ di socialisti, verdi e prodiani. Così anche il centrosinistra corre a quattro. E a molti anche questa coalizione è sembrata fatta di anime poco compatibili fra loro.

I partiti che compongono le coalizioni per eleggere dei propri parlamentari devono superare la soglia di sbarramento del 3 per cento. Se non raggiungono nemmeno l’1 per cento, ogni voto da loro preso non viene nemmeno conteggiato nel computo totale della coalizione.

Come stanno messi dunque gli alleati minori? Non bene, secondo gli ultimi sondaggi ufficiali del 16 febbraio, perché da quel giorno in poi sono vietati. Nel centrosinistra l’unica che ha la speranza di superare il 3 per cento è Più Europa, gli altri si attestano addirittura sotto l’1 per cento.

Nel centrodestra l’unica lista a rischio è Noi con l’Italia-Udc: anche qui c’è il timore di non raggiungere la soglia di sbarramento. E sarebbe un peccato per il sindaco Pifferi. La Garfagnana perderebbe così la sua unica possibilità di avere un rappresentante della propria terra in Parlamento. Perché il senatore Marcucci non è garfagnino, è di Barga! Ed essendoci fra le due zone, notoriamente, un’antica – quanto infondata –rivalità, un garfagnino doc – indipendentemente dal partito in cui si colloca -ci starebbe proprio bene a Montecitorio. Così la Garfagnana – terra stupenda e di sicuro ancora troppo vittima di un notevole isolamento – verrebbe conosciuta da tutti nei palazzi romani. Non sarebbe male.