Rubriche : verso le elezioni: - 7



Ma lo sapete che in gara non ci sono solo i big?

domenica, 25 febbraio 2018, 02:31

di barbara pavarotti

Ci dedichiamo, stavolta, ai partiti cosiddetti minori, perché sulla scheda elettorale del collegio lucchese non troverete soltanto i nomi già noti dei “big” e i loro simboli di riferimento. Un po’ a sorpresa troverete partiti ed esponenti di cui in pochi hanno sentito parlare.

Ci limitiamo qui ai candidati del collegio uninominale, quello dove vincerà chi prenderà anche un solo voto più degli altri ( per capire le differenze fra uninominale e plurinominale cliccate su questo link https://www.lagazzettadilucca.it/rubriche/2018/02/la-legge-elettorale-di-cui-non-si-e-capito-nulla/).

Lucca e provincia, dunque. Sulla scheda, in corsa per la Camera, troverete anche i seguenti nomi:

- Mauro Domenici- Il Popolo della Famiglia

- Emiliano Mari – Italia agli Italiani

- Katiuscia Marchetti – Partito Comunista

In corsa per il Senato, invece, troverete anche questi nomi:

- Carla Stefanini – Il Popolo della Famiglia

- Alessandra Guarducci- Italia agli Italiani

- Franco Pianelli – Partito Comunista

- Giuseppina Tommasi – Per una Sinistra Rivoluzionaria

Ma chi sono?

Il Popolo della Famiglia è il partito che ha nel simbolo “no gender nelle scuole”, il presidente è Mario Adinolfi, romano, e si propone di difendere quelli che, nel sito, sono definiti valori non negoziabili: il diritto alla vita, dal concepimento alla morte naturale; la centralità della famiglia; il diritto dei figli ad avere un padre e una madre; la dignità della persona, del lavoro e della sussidiarietà. Sono contro aborto, eutanasia, per l’abolizione delle leggi su divorzio breve, buona scuola, unioni civili e biotestamento. Il Popolo della Famiglia è di ispirazione cristiana, ma si dichiara aperto ai non credenti e ad altre confessioni religiose che condividono il suo programma. Per chi volesse approfondire, ecco il link del loro programma.

http://ilpopolodellafamiglia.it/programma/

Italia agli Italiani è il nome con cui si presentano alle elezioni Forza Nuova e Fiamma Tricolore. Leader è Roberto Fiore. Rifiuta, come si legge nel sito, “ la globalizzazione, l’invasione di massa degli extracomunitari, l’islamizzazione progressiva, la devastazione dello Stato sociale, la disintegrazione della famiglia, l’ufficializzazione del gender, la cancellazione della libertà di scelta da parte dei popoli europei di fronte a organismi internazionali burocratici e parassitari che nessuno ha eletto ma che si arrogano il diritto di decidere del nostro destino”. Vuole la sovranità monetaria. In questi giorni Forza Nuova è al centro delle cronache e delle proteste di tutti i vari cortei organizzati dalla sinistra. Per saperne di più, il link del loro programma:

htttps://www.italiaagliitaliani.it/programma-elettorale/

Partito Comunista, leader Marco Rizzo, torinese, è contro l’Ue, la Nato e per il socialismo, vuole bloccare le delocalizzazioni delle imprese all’estero, rinazionalizzare tutte le imprese di servizi (poste, telecomunicazioni, ferrovie), abolire le varie riforme del lavoro (Treu, Biagi, Jobs Act e ripristinare l’articolo 18. Vuole il salario minimo e l’orario di lavoro a 32 ore settimanali, l’abolizione della legge Fornero, la pensione sociale a 1000 euro e l’abolizione delle pensioni d’oro. Nel simbolo ha la falce e il martello. Per il loro programma, ecco il link:

http://ilpartitocomunista.it/programma-politico/

Per una Sinistra Rivoluzionaria dichiara di essere “l’unica lista che ha come riferimento la classe dei lavoratori, non il popolo o i cittadini, in contrapposizione alla classe dei capitalisti”. Vuole un governo dei lavoratori e delle lavoratrici che riorganizzi la società su basi socialiste. Si oppone al pagamento del debito da parte dello stato italiano, vuole abolire il pareggio di bilancio nella Costituzione e la rottura unilaterale dei trattati europei. Vuole nazionalizzare il sistema bancario, abolire il Jobs Act, la legge Fornero, chiede il salario minimo e che si vada in pensione a 60 anni o con 35 anni di lavoro. Nasce dall’unione del Partito comunista dei lavoratori (Pcl) e di Sinistra classe rivoluzione (Scr). Nel simbolo sulla scheda elettorale, vedrete entrambi i loghi: uno con falce e martello e l’altro col pugno chiuso. Per il suo leader Marco Ferrando, genovese, la sinistra o è anticapitalista o non è sinistra. Nel link il programma in dettaglio:

http://www.rivoluzione.red/per-una-sinistra-rivoluzionaria-il-nostro-programma/

Se questi partiti non raggiungeranno la soglia di sbarramento del 3 per cento, non entreranno in Parlamento.

Nella prossima puntata ci occuperemo dei big e dei partiti meno grandi, ma che stanno facendo molto parlare di sé.