"Malattie e tumori a Barga: solo casualità?"

mercoledì, 21 febbraio 2018, 09:05

di osservatorio della sanità valle del serchio

L'Osservatorio della Sanità Valle Del Serchio – Barga torna ad esprimere preoccupazione, la sua e quella dei cittadini, per i ripetuti casi di malattie autoimmuni, tumori e patologie cardiocircolatorie che si stanno verificando nel Comune di Barga ed in particolar modo in alcune zone del capoluogo, come il Loc. Piangrande e in Loc. Gragno.



Ci chiediamo se i dati in nostro possesso, avvalorati anche da studi che ne evidenziano una maggior incidenza rispetto alla media regionale e nazionale, siano da mettere in relazione al forte inquinamento presente nella nostra Valle.

Chiediamo quindi nuovamente e con forza al Primo Cittadino come responsabile della salute pubblica del proprio Comune di prendere tutti i provvedimenti e autorizzare gli organi competenti affinché siano effettuati tutti i rilievi del caso (aria, acqua, terreno, inquinamento elettromagnetico e quant'altro) oltre che provvedere quanto prima a sollecitare un nuovo studio epidemiologico per il nostro Comune in modo da avere una fotografia esatta di quello che sta succedendo così da non provocare inutili allarmismi, ma al tempo stesso, poter prendere seri provvedimenti nel caso di comprovate anomalie .

Non possiamo più far finta di niente. Il problema esiste, adesso occorre stabilire quali siano le cause senza aspettare un giorno di più.