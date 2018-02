Rubriche : lettere alla gazzetta



"Mezzi di soccorso e mercato di Castelnuovo: vi segnalo un nuovo caso"

domenica, 25 febbraio 2018, 09:42

di tiziano innocenti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nuova segnalazione di Tiziano Innocenti che sta portando avanti, ormai da diverso tempo, la sua battaglia sulla sicurezza al mercato settimanale di Castelnuovo di Garfagnana.

Mi chiamo Tiziano Innocenti, ma ormai mi conoscete bene, come conoscerete bene il caso che torno a segnalare. Nonostante tutte le mie segnalazioni e denunce, il mercato del giovedì mattina continua a svolgersi imperterrito e indisturbato nel centro storico mettendo a repentaglio la vita delle persone a causa della difficoltà dei mezzi di soccorso a raggiungere varie zone di Castelnuovo.

Giovedì scorso, 22 febbraio, c'è stato un nuovo caso, l'ennesimo che dimostra che io ho ragione sempre perchè sono un cittadino che ama Castelnuovo e pensa al bene di tutti. Una donna si è sentita male all'interno del Duomo ed è stata chiamata l'ambulanza. E' intervenuto un mezzo della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana. E' risaputo che a causa dei banchetti del mercato l'ambulanza trova difficoltà ad avvicinarsi nei posti e a soccorrere le persone. Inoltre si è aggiunta la manovra sbagliata degli autisti dell'ambulanza che hanno impiegato troppo tempo ad uscire dall'arco.

Si vuole continuare a fare il mercato nel centro storico per sempre finchè qualcuno non ci rimetterà la vita? Penso questo perchè sono ormai 5 o 6 i casi negli ultimi anni. O siamo piuttosto in presenza di incompetenti a dirigere ed organizzare le questioni di Castelnuovo? Sono anni che mi attivo ma non ho mai avuto risposte … allora prima o poi mi muoverò molto in alto, e quando dico alto, è alto davvero! Incompetenti a guidare le istituzioni, a gestire gli uffici comunali, dei vigili urbani, dell'ufficio tecnico e anche della Misericordia per questo intervento.

Mah, sono impotente di fronte a tutto questo, ma non mi fermo certamente. Non vedo l'ora arrivi il prossimo anno per potermi candidare al comune di Castelnuovo e risolvere i suoi problemi!

Perchè se Dio perdona, il Tiziano no!