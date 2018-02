Rubriche : lettere alla gazzetta



"Mezzi di soccorso e mercato, sempre rispettate le tempistiche di intervento"

martedì, 27 febbraio 2018, 08:41

di alessandro biggeri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa precisazione del Governatore della Misericordia di Castelnuovo, Alessandro Biggeri, circa la segnalazione di Tiziano Innocenti di un loro intervento nel Duomo di Castelnuovo giovedì scorso durante il mercato settimanale.

Se l'amico Tiziano vuole criticare le scelte dell'amministrazione su dove viene svolto il mercato del giovedì faccia pure, ma non può usare l'Associazione che rappresento per amplificare quello che per lui è un problema. Gli interventi che facciamo durante il mercato, come qualsiasi intervento nostro, è fatto da Volontari o dipendenti che hanno acquisito un'ottima professionalità e sanno intervenire nel più breve tempo possibile in qualsiasi situazione, dall'intervento ad un metro dall'ambulanza a quello dove dobbiamo fare centinaia di metri a piedi con tutta l'attrezzatura in spalla. Per gli interventi in zona mercato a Castelnuovo il giovedì, abbiamo varie vie per avvicinarsi al luogo della chiamata e seppur con maggiore difficoltà degli altri giorni, abbiamo sempre rispettato le tempistiche di intervento. L'autista che ha portato la squadra su quello specifico intervento non ha perso tempo, ma ha posizionato l'ambulanza al meglio nonostante la maggior difficoltà dello spazio ristretto, ma siamo abituati a questo perchè non è solo il mercato del giovedì che riduce gli spazi di manovra ma le soste selvagge, le strade strette, i momenti di punta del traffico ecc.....

Come ho già detto più volte, mi piacerebbe che ogni tanto la Misericordia venisse nominata per quanto di grande e bello fa giornalmente con i propri Volontari e dipendenti e non solo per criticare anche una manovra in più di un'autista.