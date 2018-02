Rubriche : lettere alla gazzetta



“Non ce l'ho con la Misericordia, ma con le istituzioni e chi comanda”

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:12

di tiziano innocenti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa contro-risposta di Tiziano Innocenti al governatore della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, Alessandro Biggeri, sempre in merito al pericolo sicurezza durante il mercato settimanale del giovedì mattina.





Rispondo alla lettera del Governatore della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana.

Voglio chiarire che io non ce l’ho con i volontari ed i dipendenti della Misericordia che svolgono un lavoro eccezionale ma ce l’ho con i vertici. Se il piano di sicurezza che è stato fatto è considerato giusto, allora non ci siamo per nulla! Castelnuovo non può ospitare il mercato del giovedì perché non ci sono le norme di sicurezza. Inoltre sottolineo che io non uso la Misericordia e le varie associazioni per raggiungere qualche scopo ma solo perché sono un cittadino sensibile ed attento alle problematiche. Sono preoccupato perché vorrei che il soccorso fosse fatto nel migliore ed efficace modo possibile, vorrei che fosse fatto un piano di sicurezza adeguato, io stesso ne avrei di suggerimenti da dare.

Ma chi dovrebbe pensarci? Le istituzioni forse? Quelle per le quali domenica voteremo senza sapere per chi votare? E’ una vergogna! Io sono un pensionato e dopo una vita di duro lavoro mi ritrovo una miseria di pensione, vi sembra giusto? Mi meraviglio di tutti questi crani della politica e delle istituzioni che parlano male del Duce, che è l’unico italiano ad avere fatto il bene dell’Italia e del popolo, per esempio inventando le pensioni e tanti aiuti per il sociale e le famiglie. Io voterò per Alì Baba così si pagheranno in Parlamento solo 40 ladroni invece di più di 1000! Comunque che bellezza, lunedì staremo tutti bene!

Pagherei le istituzioni di non scaldare le sedie ma di agire. Io voglio che le associazioni lavorino in modo sereno e sicuro e diano al cittadino sicurezza perché paghiamo le tasse. Non come a Castelnuovo, ormai lasciata nel degrado sempre più totale. Se qualcuno mi vuol rispondere, io sono qui che aspetto!

Mi dispiace solo che quando ero a scuola sono stato sospeso 7 giorni per aver detto alla professoressa “Più la gente studia e più diventa ignorante!”: vi confesso che sono stati i 7 giorni più belli e felici della mia vita. Io penso che se uno continua a studiare tutta la vita, vuol dire che non ha capito nulla. Sto pensando che non dovrei confondermi più con certa gente perché non capisce nulla. Se un giorno mi dovessero arrestare, vi prego di portarmi invece che a San Giorgio, a San Remo almeno potrò ascoltare la musica italiana!