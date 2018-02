Rubriche



Santi Leopoldo Dibis, un eroe sconosciuto

martedì, 6 febbraio 2018, 13:55

di michele masotti

Fra le figure di eroi della seconda Guerra Mondiale, un posto di sicuro rilievo è occupato da un castelnuovese purosangue, Leopoldo Dibis Santi. Nato nel capoluogo garfagnino il 16 gennaio 1916, a Castelnuovo Santi trascorse gli anni della sua giovinezza. Di lui di questo periodo si ricorda il carattere simpatico ed allegro, sempre pronto allo scherzo ed alla battuta. Leopoldo Dibis Santi scelse poi di dedicarsi alla carriera militare, per l’esattezza nell’aereonautica, che allora si chiamava Regia Aereonautica ove divenne sottufficiale.

Allo scoppio della seconda Guerra Mondiale, egli partecipò sempre nelle fila della R.A. alla guerra aereonavale nel Mediterraneo e il 9 luglio 1940 gli fu conferita la prima decorazione (croce di guerra al valor militare).Di lì a poco si arruolò volontario negli aerosiluranti. Specialità estremamente rischiosa in quanto destinata ad attaccare da brevissima distanza i mezzi navali britannici, utilizzando un siluro che era agganciato nella parte inferiore dell’aereo e che veniva sganciato in prossimità delle navi avversarie che, ovviamente, si difendevano con tutte le armi a loro disposizione. Senza dimenticare che quando, per la verità molto spesso, i convogli della marina britannica erano scortati anche da portaerei e gli aerei della Regia Aereonautica li attaccavano (bombardieri, aerosiluranti e tuffatori), dovevano subire anche l’azione degli aerei da caccia imbarcati oltre che quella delle armi antiaeree delle navi (cannoni e mitragliere).

A Santi Leopoldo per il coraggio dimostrato in varie azioni con gli aerosiluranti, i famosi S.M. (Savoia Marchetti) 79 meglio conosciuti come Gobbi Volanti, terrore della Royal Navy nel Mediterraneo, furono concesse due nuove decorazioni e cioè una croce di guerra ed una medaglia d’argento che gli vennero concesse con la seguente motivazione: “In qualità di secondo pilota partecipava all’attacco di una potente formazione navale nemica su apparecchio aerosilurante che colpiva con siluro un incrociatore. Incurante della violenta reazione e dell’attacco della caccia assolveva con calma e sprezzo del pericolo i suoi compiti. Cielo del mar di Sardegna 8 maggio 1941 XIX”

Leopondo Dibis Santi morì durante un attacco alla portaerei inglese Ark Royal al largo della isola de La Galite il 27 settembre del 1941, nel corso di un’azione di contrasto contro un convoglio navale inglese “Operazione Halberd”, che partito da Gibilterra trasportava rifornimenti all’isola di Malta”.

Tale convoglio fu sottoposto a vari attacchi aerei, durante il suo percorso da Gibilterra all’isola di Malta da parte della Regio Aereonautica ed in primis da parte degli aerosiluranti. Durante tali attacchi da parte degli aerosiluranti fu affondata una nave mercantile e gravemente danneggiata la corazzata britannica Nelson, che rimase fuori servizio per alcuni mesi.

Anche in quella che fu la sua ultima azione, il Sergente Maggiore Santi si trovava come secondo pilota alla guida di un aerosilurante.Durante questo attacco al convoglio britannico, furono abbattuti sei S.M.84 appartenenti al 36° stormo.

Aereo creato espressamente per l’aerosiluramento ma nettamente inferiore all’ S.M.79, soprattutto per quanto riguardava la manovrabilità, importantissima nella fase successiva al lancio del siluro, durante la manovra chiamata di scampo. Per questo motivo l’ S.M.79 era sempre preferito dagli equipaggi, anche se era entrato in servizio alcuni anni prima rispetto all’S.M.84 e quindi meno veloce dello stesso. Fu abbattuto anche l’aereo a bordo del quale si trovava il sergente maggiore Leopoldo Dibis Santi, probabilmente un S.M.79.

Per ironia della sorte, l’aereo a bordo del quale si trovava il sergente maggiore Santi Leopoldo non faceva parte del 36° stormo, ma era stato aggregato a questo reparto soltanto per tale azione. Tutto l’equipaggio dell’aerosilurante del quale il sergente maggiore Santi Leopoldo faceva parte come secondo pilota, perì nell’attacco, come quelli degli altri sei velivoli che furono abbattuti ed egli fu dichiarato disperso. Di tutti gli equipaggi dei sette aerosiluranti abbattuti, si salvò soltanto un aviere, recuperato in mare, ferito dai marinai della Royal Navy. Per tale operazione questo nostro concittadino ricevette anche una medaglia di bronzo al valor militare alla memoria.

Quando morì il sergente maggiore Santi Leopoldo Dibis si era sposato da poco in Sardegna ad Alghero, ove il suo reparto era di base e la moglie aspettava un figlio, che nacque dopo la morte del padre. Il sergente maggiore Santi Leopoldo Dibis, nella sua breve carriera aereonautica, riportò le seguenti decorazioni al valore: una medaglia d’argento al valor militare, una medaglia di bronzo al valore alla memoria e due croci di guerra al valore.

Suo fratello era il signor Ferruccio Santi che le persone di una certa età ricordano come bravissimo direttore di una banca di Castelnuovo di Garfagnana, dotato di grandi doti di umanità, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse avuto bisogno.

Un suo nipote è Guglielmo Santi, una delle colonne portanti da molti anni del Coro delle Alpi Apuane e della Corale del Duomo della nostra città.