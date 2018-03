Rubriche : lettere alla gazzetta



"I cinghiali e la teoria delle idee"

giovedì, 15 marzo 2018, 15:20

di associazione gabbie vuote onlus

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'Associazione Gabbie Vuote Onlus di Firenze riguardo il problema del soprannumero di cinghiali in Toscana e la legge Remaschi.



"Abbiamo letto i tanti articoli che a ritmo serrato vengono pubblicati sui quotidiani toscani e siamo d'accordo, secondo la visione diplopica: i cinghiali in Toscana sono troppi. Anche se la legge Remaschi ha dato il via alla loro uccisione indiscriminata, anche se i cacciatori ce la mettono tutta pur di rispettarla, anche se a detta della stessa regione ne vengono uccisi centomila ogni anno, restano sempre troppi.



Chissà come e chissà perché si moltiplicano a dismisura. I conti non tornano nonostante la prova del nove, la matematica ci tradisce perché centomila se ne uccidono e centomila rinascono dalle ceneri. Non si arriva mai allo zero. Ma chi vorrebbe lo zero? Non certo i politici (come potrebbero sostenere i loro adepti?), non certo i cacciatori (come potrebbero accettare la fine del divertimento?) e non certo gli armieri (a chi venderebbero le armi?). Quindi lo zero cinghiali non può esistere nonostante la caccia sfrenata da una parte e il divieto di ripopolamento predicato dalla legge 221/2015 dall'altra.



Allora se i cacciatori e chi li sostiene non soltanto sono incapaci ad evitare l'invasione, ma addirittura fomentano la situazione paradossale dei centomila morti e dei centomila risorti, noi, cittadini pusillanimi incapaci di reggere il peso di un fucile, di guardare il sangue e di ascoltare i lamenti dei morituri, per arrivare al numero biologico accettabile e ammissibile della capacità portante, formuliamo una proposta: eliminare i cacciatori e chi li sostiene. Anche perchè sono loro gli animali umani ad aver rotto l'equilibrio naturale, a sterminare il cinghiale autoctono, a importare animali dall'est Europa, a ibridarli con i maiali, a foraggiarli illegalmente, a immetterli illegalmente, a...

Siamo certi che, secondo la nostra formula, i cinghiali resterebbero nel limite che la legge biologica ha loro assegnato, che i lupi provvederebbero a compiere in maniera magistrale e incolpevole ciò che a noi umani per le pulsioni illogiche e insensate non riesce affatto e la difesa della biodiversità tanto ostentata quanto tradita, da tutti, avverrebbe senza colpo ferire.



Ci auguriamo che la nostra formula, per le teorie di Arthur Schopenhauer e di John Stuart Mill venga infine accettata".