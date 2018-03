Rubriche : verso le elezioni: -1



Il suicidio perfetto di Emma: più tasse per tutti

venerdì, 2 marzo 2018, 08:48

di barbara pavarotti

Piace agli intellettuali, ai liberal-chic e ai benestanti. Nelle periferie ignorano persino che sia candidata con la sua lista “Più Europa” in coalizione col Pd. Ma su Emma Bonino, negli ultimi due giorni, si è scatenato il finimondo. Al punto che il Pd, con cui si è “fidanzata”, ora ne prende le distanze.

I fatti. A quattro giorni dal voto la Bonino rilascia un’intervista a Radio 24 in cui entra nei dettagli economici del suo programma: ripristinare l’Imu per la prima casa; annullare le detrazioni sui mutui prima casa; cancellare l’Iva agevolata al 10 per cento, prevista in certe occasioni; privatizzazione di tutti i servizi pubblici; aumentare quanto annualmente gli stati membri danno all’Europa, che al momento è l’uno per cento del Pil, ma si dovrebbe arrivare al tre-quattro per cento.

L’aumento della tassazione andrebbe ad abbassare il costo del lavoro. E recupererebbe soldi per altri investimenti. Ma la Bonino dimentica un dettaglio. Pochi giorni fa l’Ufficio parlamentare di Bilancio – organismo indipendente introdotto dai trattati europei – ha smentito clamorosamente la bontà delle proposte avanzate dal partito più europeista che si presenta a queste elezioni. E ha detto che l’Italia è alla frutta: impossibile alzare le tasse.

Insomma, il programma economico della Bonino è un piano di austerità totale, lacrime e sangue. Si abbasserà pure il costo del lavoro – e forse le imprese torneranno ad assumere, cosa per nulla scontata, visto che ormai il concetto di posto fisso è sparito dalla visione imprenditoriale – ma le famiglie, che sono composte da lavoratori, ne pagheranno il conto per anni. Sarebbe una stangata insopportabile. Ammazzerebbe, dicono molti economisti, il già misero ceto piccolo, piccolissimo e medio.

Il problema? Solo ora che lei ha parlato pubblicamente, il Pd si accorge di essersi “fidanzato” con una che è agli antipodi del suo programma. Sembra quasi che prima non l’abbia letto, contando sul pugno di voti che la “nobile” personalità della Bonino avrebbe portato alla coalizione. Renzi, infatti, dice: “Questa cosa dell’Imu non sta né in cielo né in terra”. Come le privatizzazioni selvagge e togliere le detrazioni, che per la Bonino significa “semplificare le cose ai contribuenti”.

Per correttezza, va detto che 24 ore dopo le sue dichiarazioni la Bonino si corregge e fa marcia indietro: “l’abolizione dell’Imu sulla prima casa è solo per i più ricchi”. Ma nel programma non c’è scritto.

Poi, diversa rispetto al Pd è la visione della Bonino sui migranti. Lei critica l’operato del ministro Minniti (Pd) e insiste che bisogna “coltivare il giardino d’infanzia a 300 km sotto di noi, mentre l’Europa è in declino demografico”. Insomma, più stranieri vengono per compensare la denatalità europea, meglio è. Mentre Renzi difende Minniti e dice: ”Non condivido la linea di Emma Bonino, quella di Minniti ,bloccare le partenze, invece è molto solida”. Ma che si sono alleati a fare questi due?

La Bonino è una personalità fuori controllo, non irreggimentabile, deve correre da sola, ma ormai il disastro è fatto, fra due giorni si vota. Lo stesso Pannella, del resto, l’aveva tacciata di “preferire il dialogo col jet set internazionale anziché coi radicali”. Anche la sua idea che dal bilancio statale tocca tirar fuori più soldi per l’Europa, secondo molti, è una follia. Secondo la Bonino la Ue deve gestire, in prima persona, difesa, burocrazia, controllo delle frontiere, ricerca e sviluppo. Insomma, dicono i contrari che sono tanti, gli stati membri diventerebbero così tutti cagnolini al guinzaglio di un’Europa che al momento non sta dando grande prova di sé. E, soprattutto, dove li trova lo stato tutti questi soldi da dare all’Europa?

Se la lista Bonino non supera la soglia di sbarramento del tre per cento non entra in Parlamento. Ecco, forse è proprio quello che Renzi ora si augura. Ma la grande domanda rimane: perché si è fidanzato? La risposta, per molti italiani che proprio scemi non sono, è una sola: i biechi opportunismi della politica.

Nella nostra zona, poi, non è che la Bonino abbia chissà quali consensi. Il suo aficionados più illustre sembra il lucchese Francesco Colucci, socialista sempre in allerta, che pare abbonato, ormai, alle cause perse: prima Sgarbi, che l’ha deluso non presentando la sua lista Rinascimento, ma ha optato per Berlusconi ringraziandolo per l’eventuale seggio in Senato, ora la Bonino, il cui programma economico non ha nulla a che vedere con i socialisti. Anzi, è il colpo di grazia a un centrosinistra che non sa più dove collocarsi e l’avvicina a un altro personaggio fortemente osteggiato dagli italiani, Elsa Fornero, con la quale infatti la Bonino versione 2018 dialoga spesso e volentieri.