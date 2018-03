Rubriche



Loris Nari (M5S) replica a Barbara Pavarotti: “Il merito va anche a noi attivisti, ma i cittadini sanno giudicare da loro”

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:19

Loris Nari, referente degli attivisti M5S di Castelnuovo di Garfagnana, scrive alla nostra redazione in risposta all’articolo di Barbara Pavarotti (qui), che li chiamava in causa.

“Vi prego di pubblicare questa laconica risposta all'articolo della giornalista Barbara Pavarotti:

Sono d'accordo con la giornalista Barbara Pavarotti che il merito è dei cittadini che hanno scelto di votare il Movimento cinque stelle e colgo l'occasione per ringraziarli tutti. Se poi è ancora vero che gli attivisti, nel Movimento, sono considerati cittadini, allora qualche merito lo abbiano anche noi.

Non voglio scendere in polemica, per non nuocere, in alcun modo, al Movimento e, per quanto riguarda l'impegno che ho profuso, faccio ancora appello a quei cittadini che mi conoscono e con i quali sono stato costantemente in contatto per tutti questi anni: sono assolutamente certo che, alla luce del mio operato, sapranno altrettanto bene giudicare l'autrice dell'articolo che mi chiama in causa”.

Risponde Barbara Pavarotti

Gentile signor Loris Nari, lei non è entrato nel merito dell’unica cosa che la metterebbe seriamente in difficoltà col Movimento e con gli attivisti che credono nel progetto 5 Stelle. Ovvero il fatto che lei – e a questo punto, la cito, mi perdoni – e un altro attivista, che per il momento lascio in pace, abbia telefonato a persone di sua conoscenza per invitarle a non votare 5 Stelle alla Camera a causa della candidatura di Piero Landi, che peraltro era già fuori dal Movimento. So perfettamente chi è una di queste persone, ma non posso scriverlo perché non ho il suo consenso. Cosa dimostra questo? Primo: che si rispetta la volontà di chi non vuole apparire sui giornali. Secondo: che la Garfagnana si rivela purtroppo come al solito la terra di chi preferisce il sistema delle confidenze private alle dichiarazioni pubbliche. Per motivi rispettabilissimi (non inimicarsi nessuno, rimanere nell’ombra, non sollevare polveroni perché i panni sporchi si lavano in famiglia), ma che personalmente non ho mai condiviso in nome della trasparenza. Ma questa è storia vecchia. Terzo: che il referente a 5 Stelle del territorio non può assolutamente permettersi di tentare di condizionare il voto di un X attivista del Movimento perché il gruppo politico al quale si appartiene si rispetta. Pur negli errori peraltro dichiarati e non certo frutto di accordi sottobanco. Altrimenti – se si è in disaccordo ed è legittimo - si lascia, come hanno fatto, dopo lungo travaglio, gli esponenti di Liberi e Uguali che si sono staccati dal Pd, e si fonda un proprio partito o movimento.

Per il resto, le auguro un proficuo e duraturo impegno nel Movimento 5 Stelle.