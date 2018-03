Rubriche : lettere alla gazzetta



“Parcheggi selvaggi in Santa Lucia, una storia già vista”

martedì, 13 marzo 2018, 15:14

di tiziano innocenti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Tiziano Innocenti, commerciante di Castelnuovo di Garfagnana e nostro affezionato lettore, sul problema dei parcheggi selvaggi in Santa Lucia.



“Scusate se approfitto del vostro spazio, vi prometto che questa è l’ultima volta ma dovevo intervenire! Ho letto che avete parlato della serata della chiusura della campagna elettorale al teatro Alfieri e dei parcheggi selvaggi delle automobili a Santa Lucia.

Si ripropone un antico problema ma era capibile, forse il centro sinistra pensava di avere già vinto, infatti aveva già occupato tutta la strada! Ma io mi chiedo, cosa fanno le guardie comunali? Si tratta di un’omissione di atti d’ufficio perché erano in zona senza fare multe! Si limitano a fare le multe alla gente che lavora, invece quando ci sono eventi e feste organizzate dal Comune, non si multano mai! Mi risulta che si facciano multe alla povera gente quando va a Castelnuovo per le feste come la Settimana del Commercio. Si fanno manifestazioni al Teatro pur non essendoci i parcheggi, così come nell’ultimo evento, hanno addirittura occupato un distributore di benzina per il quale la legge prevede una distanza di 8 metri. Ma basta vedere a Gallicano dove mancano le distanze tra il distributore di benzina e la centralina elettrica. Ma anche lì la sinistra è al governo, e allora tutti zitti! E’ come l’ospedale, che non è stato fatto perché andava contro gli interessi della sinistra: sarà un sistema mafioso? Sicuramente non sparano, ma la mettono in quel posto alla gente.

Non si fa mai nulla ma si attende che accada qualcosa di grave, così vedremo come se la caveranno! Purtroppo come avevo già detto capisco che ho a che fare con gente che ha preso i diplomi a forza di prosciutti o forse, qualcos’altro!”