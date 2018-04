Rubriche : lettere alla gazzetta



"Fibra ottica, lavoro gestito in maniera indecente a Nicciano"

giovedì, 19 aprile 2018, 15:18

di riccardo pedreschi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Riccardo Pedreschi sulla questione della fibra ottica in Garfagnana e, nello specifico, sullo stallo dei lavori nella frazione di Nicciano nel comune di Piazza al Serchio.



Come cittadino sono veramente indignato nel vedere l'ennesimo lavoro gestito in maniera indecente, anzi una vera vergogna italiana. Mi riferisco nello specifico al lavoro sulla fibra ottica nel paese di Nicciano, frazione del comune di Piazza al Serchio, da parte di Telecom.

Dal mese di ottobre 2017 una strada comunale “secondaria” interna al paese, per fortuna non transitata da auto ma solo da mezzi agricoli o pedoni, è completamente spaccata per questi lavori che non vengono conclusi. Non ci lavora mai nessuno. Quando iniziarono portarono alcuni sacchi di cemento e ghiaia. Quei sacchi, in questi sei mesi, sono rimasti fuori sotto tutte le intemperie (acqua, neve, ghiaccio) e sono ancora lì. Nessuno sa quanto ci resteranno ancora. Mi domando: saranno ancora buoni?

Tutti i cavi sono scoperti con il rischio che chi passa a piedi possa caderci; come se non bastasse, la nuova colonnina del telefono che hanno installato dove sono stati fatti i collegamenti, appena messa, aveva già lo sportello rotto, con il risultato che sta sempre aperta e ci piove dentro. Chiunque potrebbe andare lì e tagliare i fili dove sono collegati tutti i telefoni del paese e creare seri problemi. O magari fare altri atti di vandalismo: chi fosse capace potrebbe anche ascoltare le conversazioni delle persone. E poi parlano di privacy!

Tutto questo senza alcun controllo e senza un responsabile. Anche il comune latita. E poi la compagnia di Telecom ha il coraggio di chiamare o spedire lettere nelle case per sapere se si è interessati ad allacciarsi subito alla fibra ottica per avere una connessione migliore. Ma quale connessione migliore che non si è capaci, dopo tutti questi mesi, a portare a termine un lavoro?

Vogliamo fare i tecnologici ma neanche nel Terzo Mondo, con tutto il rispetto, i lavori vengono gestiti in questa maniera. E ai consumatori come il sottoscritto, che paga regolarmente la bolletta del telefono e del Adsl da svariati anni, nessuno importa. Anzi. Se ritardi il pagamento di due giorni, ti chiamano subito sollecitandoti e mettendoti la mora nella bolletta successiva.