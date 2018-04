Rubriche



Garfagnini illustri: il pittore Giuseppe Pierotti

venerdì, 6 aprile 2018, 09:08

di michele masotti

Fra i pittori di notevole valore espressi nel corso dei secoli dalla nostra valle, un posto di sicuro rilievo è occupato da Giuseppe Pierotti. Egli nacque il 28.01.1826 a Castelnuovo di Garfagnana da una famiglia di origini locali. Il padre era presidente del Tribunale. Da ragazzo frequentò il seminario vescovile di Castelnuovo di Garfagnana, dimostrandosi sin da subito più portato per gli studi pittorici, che per le altre discipline.

Nel capoluogo garfagnino divenne subito famoso per i suoi ritratti (fra cui quello del medico Giuseppe Giusti) e i disegni che fece di palazzi e monumenti cittadini.

Nel 1842, nonostante la morte del padre, iniziò a frequentare l’Accademia delle Belle Arti a Firenze. In solo dodici mesi Giuseppe Pierotti bruciò le tappe, facendo tanti e tali progressi da raggiungere gli studenti del quarto anno. Dopo pochi anni, date le condizioni economiche non ottimali della famiglia, dovette lasciare Firenze e rientrare a Castelnuovo di Garfagnana.

Nella nostra città, la Confraternita della Madonna gli commissionò un quadro raffigurante San Biagio che guarisce un bimbo, nella cui gola si era conficcata una lisca. Tale dipinto è ancora oggi visibile nella chiesa della Madonna.

Giuseppe Pierotti, che voleva ritornare a Firenze e concludere gli studi, dipinse un quadro “di una ninfa di un bosco che raffigurava la Garfagnana” che offrì al Duca di Modena Francesco V, che però gli propose per l’acquisto una somma piuttosto modesta. Tale quadro fu poi comprato da una società che incoraggiava gli artisti per una cifra adeguata. Con tale quota, egli ritornò a Firenze, ove si fece conoscere nel mondo pittorico. In tale città nel 1861 si sposò con la signora Marianna Grassi.

In questo periodo il pittore garfagnino dipinse quadri che riproducono palazzi e piazze di Firenze (Chiostro di s. Maria Novella, veduta di Fiesole, ecc.).

A Firenze entrò a far parte della cerchia che gravitava intorno a Gino Capponi ed al suo gabinetto politico-letterario favorevole all’unità d’Italia, posizionato su posizioni liberali-moderate.

Nel 1875 rientrò a Castelnuovo di Garfagnana e vi creò una scuola di disegno che fu frequentata da molti allievi.

Nove anni dopo divenne insegnante presso l’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Giuseppe Pierotti non fu soltanto un pittore di grande valore, ma anche uno scrittore di commedie quali ad esempio: La corona d’alloro, Dichiarazioni d’amore, il Don Isidoro e due poemi in cui si espresse il carattere scherzoso e sarcastico dello stesso.

La sua pittura presenta delle peculiarità che secondo alcuni critici lo avvicinano per certi aspetti ai macchiaioli.

Giuseppe Pierotti si distinse in molti concorsi pittorici, ed esposizioni anche all’estero: a Monaco di Baviera a Parigi. In Italia a Milano, Parma, Carrara ed a Torino

Suoi quadri si trovano a Castelnuovo di Garfagnana nella chiesa della Madonna, come suddetto, un San Biagio, ma anche nella chiesa di San Carlo una Beata Vergine del Carmine ed una Madonna della cintura.

Sue opere si trovano anche addirittura a Firenze presso il Palazzo Medici Riccardi in cui si può ammirare un dipinto in cui il Ridolfi presenta i suoi figli a Gino Capponi, all’abate Lambruschini ed allo scienziato Vincenzo Antinori. Nella Galleria degli Uffizi si trova un autoritratto del pittore risalente al 1874, sul retro del quale lo stesso Pierotti scrisse un sonetto che descriveva il suo aspetto fisico e morale.

Nell’ultimo periodo della sua vita, Pierotti ritornò a Castelnuovo, ove morì a cinquantasette anni nel 1884.

Il suo corpo si trova sepolto nel cimitero della nostra città, nella parte dei c.d. forni ubicata sotto la cappella principale. Alcuni suoi quadri e disegni, dopo la morte, furono custoditi dalla nipote Giulia Pierotti. I suoi discendenti vivono ancora oggi a Castelnuovo di Garfagnana.

Al pittore Pierotti i cui quadri come abbiamo ricordato si trovano non solo in Italia ma anche all’estero, Castelnuovo non ha intitolato nemmeno una strada, né una piazza che lo ricordi.

Carenza che, a nostro avviso, dovrebbe essere sanata per dare il giusto rilievo che si merita questo personaggio.