Rubriche : lettere alla gazzetta



"Iti Ferrari, noi estranei ai problemi sollevati dagli studenti"

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:01

di agenzie di viaggio

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera scritta congiuntamente da un gruppo di agenzie di viaggio della Valle del Serchio in cui si dichiara la propria estraneità alle problematiche sollevate dagli studenti dell'Iti Ferrari di Borgo a Mozzano circa le gite scolastiche.



Siamo un gruppo di Agenzie Viaggi della zona Garfagnana-Mediavalle del Serchio-Lucca collegate tramite un pool che abbiamo realizzato insieme 7 anni fa per sviluppare il “turismo di gruppo in comitiva” ed abbiamo appreso quanto avvenuto nel polo scolastico di Barga e Borgo a Mozzano in relazione a due gite di istruzione a Monaco di Baviera e Valencia. Restiamo alquanto perplessi nell’apprendere che nostri colleghi possano fare (se è loro responsabilità) errori simili ! Considerando comunque che sono poche le agenzie che operano nella zona e nel settore, anche qualora fosse una di loro (spesso le scuole si rivolgono a tour operator anche fuori regione) ci troviamo in dovere di segnalare la completa estraneità al fatto anche perchè il nostro pool sviluppa oramai da diversi anni il “turismo in comitiva” sicuramente con uno svolgimento tecnico-logistico diverso e più professionale.

Altroquando Viaggi di Castelnuovo Garfagnana

Emblema Viaggi di Fornaci di Barga

Lucchesia Viaggi di Barga

Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca