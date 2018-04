Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pirogassificatore, i grillini hanno cambiato idea sugli inceneritori?"

giovedì, 26 aprile 2018, 10:58

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera firmata, inviataci da un nostro lettore, dopo l'intervento del presidente del gruppo consiliare Giacomo Giannarelli (M5S) sulla mozione regionale del Pd riguardante il pirogassificatore alla Kme.



Spiace che Giannarelli abbia voluto precisare il motivo del voto favorevole espresso dal M5S sulla mozione regionale del PD sull'inceneritore della KME. Dispiace perché la toppa si è dimostrata peggiore del buco. Si giustifica il voto con un non meglio specificato "senso di responsabilità". Ma di quale senso di responsabilità va parlando il consigliere regionale? Uno dei maggiori dogmi del vangelo secondo Grillo è "No inceneritori" senza se e senza ma. I grillini hanno cambiato idea oppure i 5 Stelle toscani si esprimono su questi argomenti a ruota libera senza rispettare le linee della Casa Madre? Se per "senso di responsabilità" si vuole intendere la difesa di posti di lavoro mi sembra una giustificazione assai puerile. Qualsiasi nuova attività industriale o qualsiasi implemento di attività esistenti comporta incremento di posti di lavoro. Ma se andiamo con questa logica allora costruiamo un inceneritore in ogni città. Moriremo avvelenati ma, "per senso di responsabilità" avremo garantito posti di lavoro. Comportamento assai bizzarro quello dei 5 Stelle regionali: per "senso di responsabilità" il PD ha bocciato la loro seria mozione; mentre loro, per altrettanto "senso di responsabilità", hanno votato a favore dell'aria fritta del PD. Almeno potevano astenersi come ha fatto Sì-TS. Il risultato sarebbe stato lo stesso, ma perlomeno non avrebbero perso la faccia... e voti (sicuramente il mio).



V. Bongini