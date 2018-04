Rubriche : lettere alla gazzetta



“Reparto di ostetricia e ginecologia di Barga, un’eccellenza da salvaguardare"

giovedì, 19 aprile 2018, 15:09

di barbara tolaini

Siamo abituati a parlare di sanità solo in termini negativi: code, ritardi, tagli, ormai si fa uso corrente del termine “malasanità”. Ci si dimentica così di quanto “buono” c’è nelle corsie degli ospedali, di tutto quel capitale umano che lavora per far star bene i pazienti. Così è con piacere che abbiamo ascoltato una giovane madre di Castelnuovo di Garfagnana, Barbara Tolaini, che vuole raccontare la propria esperienza al reparto di maternità dell’ospedale San Francesco di Barga, con la nascita della sua secondogenita Iris.

“Adesso che ho due minuti, vorrei rivolgere un grande ringraziamento. Ringrazio il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Barga, ringrazio di cuore tutti i dottori che ogni giorno affrontano turni stancanti correndo da un paziente all'altro, affrontando i problemi e le paure che possono presentarsi in una gravidanza. Ringrazio tutte le ostetriche che ti coccolano, ti consigliano, ascoltano anche le tue più stupide paranoie e magari stupide domande e sempre con tanta tenerezza e gentilezza ti rispondono e non ti fanno mai sentire sola”.

“Ringrazio la nursery con i suoi pediatri che controllano i nostri bambini con scrupolo e attenzione e le infermiere che li coccolano, li cambiano, li accarezzano come mamme... ringrazio tutte le infermiere per la professionalità, simpatia, e disponibilità, il personale OSS, tutti coloro che collaborano ogni giorno in quel reparto per salvare la vita e darne alla luce altre... abbiamo una perla da salvaguardare nella nostra piccola realtà, ho visto casi più o meno urgenti essere gestiti in maniera impeccabile, senza perdere tempo, ottimamente allineati con il personale della sala operatoria davvero meravigliosi, rassicuranti, sempre con il sorriso e la parola di conforto per non farti mollare, ho avuto modo di incontrare genitori che vengono da fuori perchè non potevano avere figli, genitori che vengono da fuori e tornerebbero altre mille volte”.

“Io vi ringrazio e non smetterò mai di portarvi nel mio cuore, ho due meravigliosi bambini figli dell'ospedale San Francesco di Barga... con la speranza che questa lettera vi arrivi, grazie di cuore al dottor Viglione e a tutto il personale del reparto di ostetricia e sala operatoria. Grazie da mamma Barbara, papà Daniele, il fratellone Thomas e dalla principessina Iris”.