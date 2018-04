Rubriche : lettere alla gazzetta



“Ringrazio i Diavoli Neri per il ricordo di mia moglie, sono commosso”

lunedì, 30 aprile 2018, 16:41

di tiziano innocenti

In occasione della partita di campionato di prima categoria tra River Pieve e Diavoli Neri Gorfigliano, di domenica allo stadio Nardini di Castelnuovo, è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la memoria della signora Renata Lucchesi, recentemente scomparsa.

A richiedere il minuto, con il benestare della società di casa, il River, è stata la società di Gorfigliano, dove Renata e il marito Tiziano Innocenti sono sempre stati molto conosciuti. Il gesto non è passato inosservato e il marito ha voluto ringraziare pubblicamente i Diavoli Neri.

“E’ stato un gesto bellissimo, non me l’aspettavo. Quando me l’hanno detto, mi sono commosso. Vuol dire che a Gorfigliano, nonostante siano passati tanti anni da quando gestivo con mia moglie un locale, ci ricordano ancora in tanti. Ricordo quegli anni, davvero unici, con mia moglie avevo un locale con cinema e sala da ballo: abbiamo avuto anche ospiti celebri, per esempio i Giganti, i Camaleonti e Gino Bramieri. Ho vissuto anni bellissimi a Gorfigliano, che ci ha accolti come figli. Ringrazio ancora la società dei Diavoli Neri e tutta la gente che mi è stata vicina. Grazie anche al River Pieve per la disponibilità al minuto di raccoglimento”.