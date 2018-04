Rubriche : lettere alla gazzetta



"Turismo: basta campanilismi, bisogna fare sistema"

lunedì, 30 aprile 2018, 13:10

di pietro paolo lupi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Pietro Paolo Lupi sulla diatriba tra l'Unione dei Comuni della Garfagnana e il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia circa i dati sul turismo.



"Proviamo a parlare di Turismo (con la lettera maiuscola), invece di proferire stupidaggini "a bischero sciorto"!

Il Turismo è una grande risorsa che porta ricchezza e visibilità ad un territorio, per questo va (imperativo) valorizzato ed incentivato con misure "specifiche" e gestito con intelligenza contestuale se gli interessi sono, non di parte, ma della collettività.

Il Turismo è un fenomeno complesso ed impossibile da sviluppare se non si condivide la visione d'insieme.

La politica turistica è un processo perpetuo dove la propulsione dell'imprenditore deve trovare incentivo nella funzionalità degli apparati istituzionali e la razionalità amministrativa deve controllare e incentivare la "Cultura Turistica". La politica turistica necessita di contesti adeguati per soddisfare i bisogni voluttuari di una domanda sempre più composita.

La "Garfagnana turistica", per entrate in tale paradigma, deve uscire dall'individualità personale e/o dal campanilismo. Per questo servono comportamenti positivi e collaborativi supportati da innovazione, propositi e progetti fattibili.

Adesso, nel 2018, scontrarsi sui movimenti consuntivi 2016 (tempo burocratico Jurassico) è assai bizzarro ed inutile; molto più utile e funzionale allo scopo potrebbe essere un "Osservatorio Turistico Garfagnino" gestito dall'Unione dei Comuni. Con l'Osservatorio, infatti, si potrebbero già avere i dati consolidati e le tendenze di tutto il 2018. Poi, operando in modo snello e dinamico, con ricerche ed analisi sistematiche, si potrebbe avere una rappresentazione prospettica del 2019. I Meccanismi e i modelli di rilevamento sono indispensabili per centrare i ritorni economici e per creare opportunità di lavoro.

Il Caso Vagli di Sotto -esclusivamente - come esempio di un ragionamento pragmatico.

L'importanza della "Location Vagli", oltre a dare benefici al proprio comune, conferisce prestigio all'intera Garfagnana. La rilevanza della Garfagnana, di contro, con la sua capacità ricettiva, sostiene la debolezza occupazionale di Vagli. Questo scambio fisiologico, aiutato dal "Brand Garfagnana", incrementa in modo tangibile la visibilità e le opportunita del Lago.

La logica dei dati per un'analisi sui punti di forza e debolezza di Vagli.

Gli importanti e validi investimenti turistici di Vagli, a fine 2016, hanno richiamato nel paese il "turismo escursionistico", noto come, nel linguaggio comune "turismo mordi e fuggi".

Nessuno se la prenda.

Pisa, con la Sua Torre Pendente subisce lo stesso fenomeno. Infatti, In rapporto alla estesa marea di visitatori giornalieri alla Piazza dei Miracoli ed al transito dei 5 milioni di passeggeri legati all'Aeroporto, i soggiorni sono minimi.

Vagli, nonostante i suoi importanti volumi di visitatori giornalieri, marca una bassa occupazione, rappresentando soltanto il 2,0% delle presenze dell'intera Garfagnana. Escluso il 2011 che registra oltre 4 mila presenze; tra il 2012 e il 2016 i pernottamenti annui di Vagli oscillano tra i 2,2 e 3,2 mila (Vero). Il Vero è solidale e garanzia dell'onestà della categoria dei miei colleghi albergatori che, per legge, hanno l'obbligo di rilevare il movimento dei clienti, Arrivi e Partenze, negli esercizi ricettivi.

La ricettività di Vagli è costituita da 202 letti così ripartiti:, 35 letti in albergo; 47 nell'extra alberghiero e 120, pari al 59% del totale, in campeggio. Dati che mettono in evidenza la debolezza dell'offerta locativa che è molto inferiore alla larga richiesta. Per questo, l'overflow della domanda viene " riprotetta " nei comuni limitrofi.

Gli oltre 130 mila pernottamenti della Garfagnana più quelli di Barga e della Media Valle sono, come per la Grotta del Vento, un "serbatoio pieno" di escursionisti a disposizione di Vagli. Questo dimostra che "operare nel Turismo" significa fare sistema!

Fare sistema vuol dire avere: un fine chiaro; un insieme di valori comuni e condivisi; una disciplina operativa e l'abitudine a una preparazione accurata.

Volere (con consapevolezza) è Potere"!, I miei migliori auguri di di buona fortuna per un proficuo lavoro".