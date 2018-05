Rubriche : lettere alla gazzetta



“Mercato cittadino, ci risiamo, è il solito caos!”

giovedì, 10 maggio 2018, 17:20

di tiziano innocenti

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Tiziano Innocenti, noto commerciante di Castelnuovo, che da anni si batte per lo spostamento del mercato del giovedì mattina fuori dal centro storico del capoluogo per motivi di sicurezza.

“Questa mattina, giovedì, si è svolto il mercato nel centro storico di Castelnuovo. Da anni mi batto perché, per motivi di sicurezza, venga spostato fuori dal centro storico. Come volevasi dimostrare, ho avuto la conferma che dove è adesso, il mercato non ci può stare! Erano le 8:20 del mattino ed ero in giro per motivi di lavoro ma mi sono ritrovato nel caos più totale. Il ponte sul fiume Serchio era praticamente bloccato a causa dei furgoni dei venditori ambulanti posteggiati in divieto di sosta. Sono rimasto bloccato e come me tante persone, causando disagi per il mio lavoro. Quando sono riuscito a transitare, mi sono fermato un attimo nella zona della comunità montana. Avendo visto un’auto della polizia municipale mi sono avvicinato per segnalare le irregolarità e i disagi che stavano causando i mezzi parcheggiati sul ponte.

L’ho detto ad una guardia municipale e per tutta risposta, sono stato attaccato verbalmente e preso in male parole! A parte che la sua auto si trovava dove non doveva trovarsi e invece di stare per il mercato, avrebbe dovuto controllare dove le auto vengono parcheggiate. Mi sono sentito aggredito ed ho risposto perché sono un cittadino che lavora. Ho fatto la foto alla sua auto ma non a lui. Non è questo il comportamento da tenere da uno che porta una divisa!.

Vorrei rimarcare con la mia lettera che questi disagi succedono perché il mercato cittadino si trova dove non dovrebbe stare!”.