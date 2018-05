Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un grazie ai dottori dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo"

mercoledì, 2 maggio 2018, 10:56

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento rivolta ai dottori dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana dove l'autore, pur preferendo la forma anonima per riservatezza, ha ritenuto importante far sapere che nella nostra Asl ci sono ancora operatori che lavorano con sensibilità e competenza.

Di questi periodi siamo abituati solo a sentire polemiche , siamo tutti pronti a criticare chi sbaglia, senza sapere che magari può averlo fatto in buona fede, ma non riusciamo invece ad elogiare chi giornalmente si prodiga per il bene comune convincendoci che abbia fatto solo il suo dovere.

Consapevole che esiste anche della positività intorno a noi, con queste righe voglio andare controtendenza e ringraziare pubblicamente il personale Medico e Paramedico dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana, in particolare quello operante al Pronto Soccorso e nel reparto di Medicina, dove nello scorso mese di marzo è stata ricoverata mia madre la quale dopo alcuni giorni purtroppo è deceduta.

Consapevole che il dolore per la perdita di una persona cara rimarrà indelebile dentro di Noi, sono sicuro che sarà meno straziante sapendo che per Lei è stato fatto tutto quanto era possibile fare, da parte di uomini e donne che giornalmente, con sacrificio e senso del dovere, si mettono a disposizione per aiutare le persone meno fortunate.

Tutto ciò per dire grazie, anche a nome della mia famiglia, a tutto lo staff medico del reparto di medicina ed in particolare al Dr. Gheri Fabio, alla Dr.ssa Lorenzetti Lucia e al Dr. Vangucci Silverio, per la loro professionalità, disponibilità e soprattutto umanità. Il ringraziamento lo estendo a tutto il personale infermieristico, sempre gentile e garbato, sia nei confronti delle persone ricoverate che dei loro congiunti.

Grazie anche al Dr. Pelliccioni Marazzini Giovanni Battista, in servizio al Pronto Soccorso del sopra citato Nosocomio, il quale ha prestato le prime cure a mia madre, seguendola fino a poco prima del suo ricovero in reparto.

Da parte mia e della mia famiglia va un particolare ringraziamento alle infermiere della A.D.I. di Castelnuovo di Garfagnana e dell’Associazione Caleidoscopio, Conti Orietta e Pierotti Elisabetta, che con i loro interventi a domicilio e l’alta professionalità profusa hanno fatto si che mia madre potesse trascorrere le proprie giornate più serenamente possibile insieme ai suoi cari.

Ritengo che se in alcuni casi, come quello di mia madre, si diventa impotenti, voglio dire a tutte queste Persone, che a volte operano in situazioni di vera emergenza, sia per mancanza di personale che di attrezzature specialistiche, di continuare la loro professione come hanno fatto fino ad ora con dedizione e vocazione, qualità preziose che ormai stanno diventando una rarità.



