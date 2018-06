"Ringraziamo tutto lo staff dell'ospedale San Francesco che ha seguito il parto del nostro piccolo Diego"

Altri articoli in Rubriche

martedì, 5 giugno 2018, 09:53

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una cittadina lucchese che, durante una visita a Careggine, è venuta a conoscenza della tradizionale "Corsa con la moglie in spalla", organizzata dal comune, rimanendo allibita per il ruolo riconosciuto alla donna all'interno dell'iniziativa

domenica, 27 maggio 2018, 10:19

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di un nostro lettore, Giuseppe Nardi di Torre in Valfreddana, che pone alcuni dubbi sui lavori di ampliamento e messa in sicurezza della strada provinciale n.1 Francigena (via per Camaiore) in località Bollore, al confine tra i territori di Lucca e Pescaglia

giovedì, 10 maggio 2018, 17:20

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Tiziano Innocenti, noto commerciante di Castelnuovo, che da anni si batte per lo spostamento del mercato del giovedì mattina fuori dal centro storico del capoluogo per motivi di sicurezza

lunedì, 7 maggio 2018, 23:07

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera firmata da tre cittadini, Tommaso Panigada, Fulvio Mandriota ed Eugenio Baronti, liberi e senza riferimenti di parte politica, sulla discussione inerente l'ipotesi di un pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga

mercoledì, 2 maggio 2018, 10:56

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento rivolta ai dottori dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana dove l'autore, pur preferendo la forma anonima per riservatezza, ha ritenuto importante far sapere che nella nostra Asl ci sono ancora operatori che lavorano con sensibilità e competenza

lunedì, 30 aprile 2018, 16:47

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di ringraziamento ad Enel di Andrea Bertucci, titolare della storica osteria "Il Vecchio Mulino" a Castelnuovo, dopo l'innalzamento delle acque del lago di Pontecosi a seguito della sua segnalazione