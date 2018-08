Rubriche : lettere alla gazzetta



“Asd Pieve Fosciana, che ingiustizia hai subito”

mercoledì, 22 agosto 2018, 16:46

di ernesto turriani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Ernesto Turriani, tifoso del Pieve Fosciana, in merito alla controversa sentenza finale che ha portato al salvataggio del Firenze Ovest e, indirettamente, al mancato ripescaggio del club garfagnino in Promozione.

“Mi duole constatare che nel 2018 in Figc Toscana ci siano dei rapporti di tipo medievale nei confronti con alcune società. Nel calcio, così come nella vita, dovrebbe prevalere l’etica, la lealtà e la rettitudine sportiva. Invece, purtroppo, tutto questo non avviene. Ritengo che il Pieve Fosciana sia stato pesantemente danneggiato dal consiglio regionale della Figc, che ha protetto e mantenuto in Promozione un club come la Polisportiva Firenze Ovest, indagata dalla Procura penale del Tribunale di Prato come altre società dell’entroterra fiorentino. Riconosciuta colpevole anche nel secondo e ultimo grado della giustizia sportiva, con annesse squalifiche di tesserati (dirigenti e giocatori) e con sanzioni di natura economica, non si capisce come sia stato possibile non decretarne la retrocessione d’ufficio in Prima Categoria. I dirigenti federali hanno mostrato una sensibilità sportiva simile a quella di un elefante che entra in una cristalleria boema.

Questa discutibile sentenza penalizza la nostra squadra che, dopo una lunga ed estenuante stagione, si sarebbe meritata il passaggio di categoria. Una società con 94 anni di storia e che nel 1991 raggiunse la finale nazionale del prestigioso torneo “Acqua Vera”, riservato alle formazioni dilettantistiche e suddiviso in base alle varie categorie. Quel Pieve Fosciana, che militava in Terza Categoria, si arrese solo all’Akragas. Ricordo che i biancorossi sono arrivati fino alle semifinali di Coppa Toscana, 2° in campionato, vinti i play-off del proprio girone e persi soltanto ai supplementari quelli inter-gironi con il Viaccia. È stato fatto un torto al lavoro di staff tecnico, giocatori e dirigenti, che hanno fatto tanti sacrifici, di ogni genere, per portare avanti questa squadra.

Il mio auspicio è che nella prossima stagione il Pieve Fosciana possa riprendersi sul campo quello che gli è stato ingiustamente tolto.”