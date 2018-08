Rubriche : lettere alla gazzetta



“Invito i sindaci a prendere posizione sul pirogassificatore”

giovedì, 30 agosto 2018, 19:17

di tanya verona

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Tanya Verona in cui si invita tutti i sindaci della Mediavalle e Garfagnana a prendere una posizione sulla questione del pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga.

“Sono veramente sconcertata nel sentire e vedere l'accanimento mediatico che regna nella mia valle, la stessa terra dove sono nata e cresciuta (sottolineo nata e cresciuta), ora diventata un campo di battaglia che vede fronteggiarsi eserciti che hanno il solito comune denominatore, il “pirogassificatore" e ciò che gira intorno; il tutto mentre alcuni dei contendenti di questo scontro sferrano colpi bassi e tiri mancini, facendo a gara per prendersi una fetta di notorietà.

Seguo questa vicenda dalla sua nascita, ovvero, come si suol dire, da quando ancora eravamo quattro gatti; ho partecipato a quasi tutte le riunioni organizzate dall'associazione “La Libellula” che, in questo caso, è la vera ed unica protagonista della vicenda e che, fin da subito, ha contrastato (e sta tutt'ora contrastando) con tutti i mezzi a sua disposizione l'avanzata dell'inceneritore senza doppi fini.

Mi sento quindi di scrivere questa lettera come libera cittadina, che ha oltretutto patito arroganti aggressioni, verbali e tramite stampa, nonché subito fantomatiche illazioni, solo perché ha il brutto vizio di pensare con la propria testa, ma che comunque, come cittadina e madre, sente di dover, per il bene di nostri figli e della nostra terra, invitare tutti i sindaci ancora dormienti della Mediavalle e Garfagnana a prendere una posizione, qualunque essa sia”.