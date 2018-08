Rubriche



Italiani sempre più “social” con i loro smartphone

giovedì, 16 agosto 2018, 14:37

Gli italiani usano molto lo smartphone. È una cosa che si vede a occhio nudo, ed è anche confermata dai dati. I nostri connazionali amano i telefonini più di quanto amino il computer o altri tipi di supporto.

Secondo il rapporto Digital in 2018, che l’agenzia We Are Social ha elaborato in collaborazione con Hootsuite, il nostro paese è terzo al mondo per numero di cellulari in confronto alla popolazione. Siamo più in alto di popoli tradizionalmente considerati tech-maniaci, come giapponesi, statunitensi e britannici. Siamo dietro, in pratica, solo a due paesi dell'estremo oriente, Hong Kong e la Corea del Sud.

Facciamo però un notevole passo indietro nella classifica mondiale quando si parla del tempo che spendiamo su navigando da mobile: “solo” 2 ore e 20 minuti al giorno, più degli Stati Uniti, della Gran Bretagna o della Francia, ma enormemente meno rispetto ad altri paesi. In Thailandia, ad esempio, passano a navigare via mobile ben 4 ore e 56 minuti al giorno, più del doppio di noi.

E cosa facciamo noi italiani quando navighiamo sul cellulare? Molte cose. Sembra che quella che facciamo di più sia utilizzare i social media. Sono infatti ben 30 milioni gli utenti dei social italiani che navigano via smartphone. Il 24% degli italiani, poi, fa acquisti su internet via cellulare, meno di altri paesi, ma comunque si tratta di un dato in crescita. Il 23% poi usa i supporti mobili per comunicare con la propria banca, attraverso siti e app di e-banking.

Inoltre, sono moltissimi quelli che usano il mobile anche per giocare e divertirsi. Sempre più persone scaricano sui loro smartphone delle app di giochi (che a livello globale rappresentano ormai l'80% della spesa su Google Play e App store di Apple). Tra queste, molte giocano ai giochi di casinò online, specialmente sui giochi più popolari come slot machine e roulette. Nel solo 2016, il gioco d'azzardo via mobile in Italia è cresciuto del 50%, arrivando a 233 milioni di euro. Il 23% degli italiani scommette via mobile, e l'8$% della spesa degli italiani per il gioco avviene via smartphone e tablet.

Quali conclusioni possiamo trarre? Che gli italiani sono dei fan degli smartphone, che usano per navigare in rete largamente più dei computer. Inoltre li usano per una varietà sempre crescente di attività, da quelle ludiche a quelle più serie.

Non possiamo non raccomandarci di una cosa, però: va bene avere la passione per i telefonini, ma bisogna dimenticarla quando si va in macchina! I cellulari ormai sono diventati la prima causa di incidenti!