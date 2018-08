Rubriche : lettere alla gazzetta



“Le sentenze dei processi non vengono emesse dalla Figc Toscana”

giovedì, 23 agosto 2018, 16:19

di paolo mangini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo le precisazioni inviateci dal presidente della Figc Toscana Paolo Mangini, in merito alle riflessioni esposte dal tifoso del Pieve Fosciana Ernesto Turriani, circa il mancato ripescaggio del club garfagnino in Promozione.

“Vorrei sottolineare immediatamente come, in questa ingarbugliata vicenda (scandalo delle partite truccate esploso nella passata estate nda), noi della Figc Toscana siamo parte lesa. Non siamo, inoltre, un tribunale che salva o penalizza a proprio piacimento una squadra a discapito di un’altra. Comprendo la frustrazione dei tifosi del Pieve Fosciana, ma mi pare inopportuno parlare di rapporti di tipo medievali con determinati club. Tutto ciò ha provocato anche dei contraccolpi anche per quanto concerne l’organizzazione dei campionati e successivamente quella dei calendari. È bene evidenziare un aspetto per fare ulteriore chiarezza.

Il comitato regionale toscano non è assolutamente un organo di giustizia. Il Tribunale d’Appello della Figc è un organo autonomo. Se per un qualsiasi motivo la Figc avesse influenzato tale verdetto si tratterebbe di un reato gravissimo. Non ci siamo mai intromessi nel percorso della giustizia sportiva. Al massimo ho fatto soltanto presente, nel dicembre 2017, di potere arrivare a delle sentenze prima della fine dei campionati 2017-2018 (cosa che non è avvenuta) per fare sì che potessero effettuarsi senza ripercussioni gli spareggi play-off e play-out delle varie categorie interessate. Era nostra intenzione aspettare anche 25 giorni per quelle sentenze che, come ben saprete, sono state invece emesse negli ultimi due mesi. Mi dispiace per il Pieve Fosciana, autore di una bella stagione, ma anche per tutte quelle società che sono arrivate ad un passo dal salto nella categoria superiore.

Una questione di tempistica che ci sta vedendo alla finestra in attesa della sentenza, fissata per il 28 agosto, del Collegio del Coni, quanto mai impegnato in questi giorni anche alla luce dei ricorsi provenienti dai club che vogliono essere ripescati in B, per il ricorso fatto dal Badesse che chiede la riammissione in Eccellenza. Non era materialmente possibile mettere in standby la composizione dei diversi tornei regionali a ridosso del mese di settembre. Ci eravamo detti disponibili ad attendere una decisione in merito entro il 13-14 agosto per fare sì che le eventuali ripescate accettassero o meno. Ammettiamo che il Collegio del Coni dia ragione al Badesse: oltre al Pieve Fosciana, immagino pronto per la Promozione, tutte le altre formazioni coinvolte nel meccanismo dei ripescaggi sarebbero in grado affrontare la serie superiore, ai primi di settembre, con una rosa costruita per la categoria di appartenenza? Qualora arrivasse un parere positivo per il club senese saremmo costretti a varare un girone di Eccellenza a 17 squadre e uno di Promozione a 15. Credetemi, mi rammarico per tali motivazioni, tutte legate a questioni cronologiche.

Sperando di avere fatto chiarezza colgo l’occasione, attraverso la vostra testata, per fare gli auguri a tutti club della Garfagnana e Media Valle per una stagione 2018-2019 ricca di soddisfazioni.”