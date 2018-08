Rubriche : lettere alla gazzetta



"Paletto rimesso in piedi dopo due anni, bastava segnalarlo"

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:29

di fabrizio valiensi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Fabrizio Valiensi che segnala il menefreghismo generale di fronte ad un cartello della linea "Vaibus" rimasto a terra per almeno due anni all'ingresso di Coreglia Antelminelli.



"In Italia siamo i primi a incolpare un ente, una amministrazione, una ditta per il mal funzionamento delle cose oppure del trasando che ci circonda.



Il caso che voglio segnalare è una banalità, ma mi fa pensare molto. All'ingresso di Coreglia Antelminelli (il paese più... sudicio d'Italia, a vedere i cassonetti) c'è un cartello della linea bus "Vaibus" in terra da almeno due anni (vedi foto). Io ho sempre pensato che la colpa fosse della compagnia di autobus che non sistemava il paletto, perché non credevo che in tutto questo tempo nessuno avesse avvisato.



Non credevo che: una amministrazione comunale non avesse avvisato; un operaio comunale non avesse avvisato; gli operai che in tutti questi anni tagliavano l'erba intorno non avessero avvisato; gli operai provinciali addetti non avessero avvisato; gli autisti del pullman non avessero avvisato; il semplice cittadino non avesse avvisato; chi ci passeggia tutti i giorni non avesse avvisato.



Non ci credevo proprio. Poi ho fatto una foto del paletto della fermata del bus e l'ho inviata via email a Vaibus e, per magia, il paletto, nel giro di pochi giorni, l'hanno sistemato.



Con questo chiedo scusa a Vaibus per aver pensato male".



(Sotto, il paletto prima e dopo la segnalazione)