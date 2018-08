Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pirogassificatore, scorretta posizione dialettica di Lega e Forza Italia"

venerdì, 17 agosto 2018, 10:43

di marco bertoncini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Marco Bertoncini, amministratore della pagina "No al pirogassificatore di Fornaci di Barga", che torna a parlare del piano di rilancio di Kme e critica la posizione dialettica di Lega e Forza Italia.



"Una corretta posizione dialettica è quella dove gli interlocutori, alternandosi, esprimono i propri concetti, ascoltando quelli dell'altro. Dobbiamo dire che l'atteggiamento di Lega e Forza Italia, non sia dunque di corretta posizione dialettica. Ma non solo. Da qualche tempo, recente, le due formazioni politiche si stanno esprimendo su fronti che sono solo apparentemente attendiste, ma di fatto si schierano a favore del paventato progetto Kme.



Inutile spiegare che la nostra è posizione opposta, ma non, come ieri dichiarato dalle due formazioni partitiche, “a priori”. Sarebbe qui il caso di elencare i nomi e i numeri e le dotte affermazioni di tecnici e professionisti medici che stanno, da molto tempo, riportando le motivazioni per cui costruire un qualsivoglia inceneritore in Valle sarebbe praticamente un suicidio nel reale senso della parola. E questo indipendentemente dalla quantità, legale o meno, di emissioni. Ma lasciamo al vostro tempo libero di andarvele a leggere, sicuramente per la prima volta. Noi le conosciamo a memoria. Questa è una Valle povera, che vede un futuro esclusivamente nel turismo e nella piccola agricoltura/allevamento e che non si po' permettere di rischiare, ancora, la pelle dei residenti.



Questo è chiarissimo e dimostrato. Ovviamente per chi ha intenzione di capire. Lega e FI evidentemente non hanno intenzione di capire; e per un mero interesse politico – meglio sarebbe dire partitico, perché la Politichè greca ha ben altro significato, quello dell'interesse della Polis, della città e del cittadino – ha scelto di contrapporsi passando sopra, non solo alla salute della popolazione, ma anche ai propri pensieri politici.

Leggiamo da una dichiarazione di Daniele Mazzoni, vicesindaco di Pietrasanta, che parla in merito alla vicenda dell'inceneritore di Falascaia/Pollino di cui, chi vorrà, troverà ampia documentazione sul web : “Vogliamo tutelare la salute dei cittadini e sgomberare il campo da dubbi e ombre per dormire finalmente sonni tranquilli anche se la triste vicenda dell'inceneritore ha segnato tutti noi. L’amministrazione Mallegni, da sempre contraria al concetto di incenerimento e trattamento in discarica dei rifiuti, oggi si sta battendo per far chiudere anche il sito di Cava Fornace. La nostra politica per la gestione del rifiuti passa dal porta a porta, dalla raccolta differenziata, non da discariche e termovalorizzatori”.

Ecco, Mallegni, ad esempio, politico astuto e navigato, si dichiara, tramite i suoi uomini, “da sempre contrario al concetto di incenerimento e trattamento in discarica”, a Pietrasanta. Ma asseconda felicemente le posizioni di Kme su un “inceneritore camuffato” (la definizione è americana in merito ai pirogassificatori di ultima generazione) da porsi in una Valle chiusa e notoriamente oggetto di inversione termica. Questo nonostante l'azienda Kme abbia espressamente dichiarato, come loro riportano, che “ il ricatto occupazionale non esiste, gli esuberi da 200 sono già scesi a 76, grazie alla ripresa graduale dello stabilimento, con un'oculata ed efficiente gestione, che ha riportato in crescita la sua produttività in tonnellate annue e potrebbe a breve azzerare gli attuali esuberi”.



Dunque, se l'azienda - come noi ci auguriamo e speriamo nonostante non produca, pur nei limiti di legge, essenze profumate e i dati sulle neoplasie in valle lo dimostrino, purtroppo - è in trend positivo, perché rischiare solo per essere “ancor di più competitivi” ? Per risparmiare maggiormente denaro o per guadagnarne da una remunerativa attività del tutto avulsa dal target della Kme ? I timori - gentili signori di lega e FI che non avete ancora capito che questo è un problema di salute pubblica e non certo politico ossia il modo in cui voi lo state affrontando e lo esplicitate chiaramente nelle vostre dichiarazioni - sono che un progetto a voi ancora ignoto sia disastroso per la nostra salute. Scriviamo “a voi” perché solo voi non avete cercato di seguire le indicazioni incontestabili e approfondire il problema, temiamo. Perché di inceneritori di pulper/fango di cartiera, non ce ne sono in Toscana e in Italia; nemmeno in Europa, se si esclude quello scozzese, chiuso per inquinamento da diossine e quello gemello, mai aperto, di Castelfranco di Sotto, Pisa, costato 60 milioni ed andato all'asta per smantellamento alcuni mesi or sono.

Dunque, perché, vi chiediamo, esprimere valutazioni positive su un piano di cui nes-su-no in buona fede può dare garanzie semplicemente poiché esse non esistono ? Le garanzie , sappiatelo, non sono neppure in grado di fornirle i costruttori dell'inceneritore, dato che dovranno sperimentarlo su di noi, cavie da laboratorio, cani Beagle che nessun animalista verrà a liberare. Volete davvero che venga costruito contro il volere della popolazione un oggetto che non partirà ? Volete gettare dalla finestra altri 60 milioni per un marchingegno che non verrà acceso ? O volete solo andare contro alle posizioni di PD e Rifondazione, Fd'I e quanti altri si siano dichiarati contrari per un solo vostro calcolo politico, per quanto approssimativo ?

Non ci crediamo depositari della verità, ecco perché, come diceva Socrate, “sappiamo di non sapere” e ci poniamo dubbi. Imparate a farlo anche voi, perché un solo morto a causa delle emissioni non gestibili ricadrebbe sulle vostre coscienze".