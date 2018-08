Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pontecosi, una comunità nel pallone"

lunedì, 27 agosto 2018, 16:32

di carlos alfredo bartolomei

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo pensiero di Carlos Alfredo Bartolomei che tratta l'importanza del gioco del calcio nel piccolo paese di Pontecosi e la capacità di questo di unire persone diverse in una stessa "famiglia".

"Una piccola frazione - del comune di Pieve Fosciana - quella di Pontecosi, nella quale il pallone è diventato da qualche anno una vera e propria metafora della vita.

Ha iniziato - con la splendida vittoria del campionato di terza categoria - L'Asd Pontecosi - che poi ha continuato con eccellenti risultati anche in seconda - con una squadra di fantastici ragazzi che non percepiscono compensi economici - cosa esemplare e rarissima - ma che fanno parte di una grande stupenda famiglia nella quale si condivide il tempo libero e l'amicizia con l'a maiuscola. Il fulcro portante e motore pulsante di questo progetto è un infaticabile meraviglioso Lorenzo Fiori che insieme a Massimo Giannotti (mejor sobrino del mundo) forma una coppia di fantastici presidenti sempre coadiuvata da una dirigenza veramente di lusso che con il loro costante impegno e lavoro mantengono ed abbelliscono la struttura del "Don Guglielmo Muccini".

L'anno scorso l'avventura ha avuto un ulteriore sprazzo di notorietà in quanto - da una idea vincente di Marco Pardini - è nata la "Dinamo" squadra amatori, che è riuscita - trascinata dal mister Franco Lucchesi - a stravincere un combattutissimo campionato.

La "Dinamo" si ripresenta ai nastri di partenza con il suo nuovo presidente l'eccellente Andrea Fortini.

Quest'anno il "Don Guglielmo Muccini" continua il suo accogliente abbraccio, ospitando la grande novità di una squadra amatori Uisp composta - quasi nella sua totalità' - da ragazzi provenienti dal Ghana, Mali, Costa D'Avorio, Senegal, Gambia e Nigeria. Sono la "United Colours" e cercano attraverso il gioco del calcio un attimo di vita normale dopo i lunghi viaggi (in media quattro anni) pieni di sofferenza, soprusi e violenze - per arrivare nel nostro paese in cerca di un futuro migliore.

Ecco quindi che - grazie a questo modo di giocare al calcio dove non è fondamentale vincere ma dove conta l'allegria e la libertà del correre insieme - ritorna la metafora della vita, di quella esperienza umana che accomuna uomini dal colore della pelle diversa ma dal cuore e dalle passioni esattamente uguali, dove la dignità ed un pochino di felicità si possono trovare anche dando un calcio ad una palla.

Siamo proprio nel pallone !! venite anche voi?"