“Raduno Ferrari, che successo! Grazie a tutti… ad eccezione del sindaco di Frassinoro”

martedì, 14 agosto 2018, 21:48

di tiziano innocenti

Grande successo per il raduno delle Ferrari in Garfagnana di domenica scorsa: molto soddisfatto l’organizzatore Tiziano Innocenti di Castelnuovo che scrive una lettera per ringraziare quanti hanno contribuito all’evento, che ha avuto la commossa dedica alla moglie Renata, recentemente scomparsa. Tuttavia ha anche qualche “sassolino” da togliersi dalla scarpa…

“Dopo 8 anni che si presentano auto e persone meravigliose che provengono da centinaia di km, anche fuori regione, del Club di Agliana, voglio ringraziare il presidente Gori, il vice presidente Nevio, tutti gli amici ferraristi che gentilmente si sono prestati a questa manifestazione e sono venuti con le loro splendide auto a rendere omaggio a Renata.

Quest’anno non me la sentivo di organizzare questo ricordo ma sono stati loro a volerlo fare. Ringrazio il sindaco di Fosciandora, le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia Municipale, il Comandante Bernardi, Lunardi, Motoclub Garfagnana di Masotti che ha mandato 6 motociclisti, i ragazzi della Settimana del Commercio che ci hanno concesso il parcheggio di fronte al Duomo, il sindaco, il vice sindaco e la giunta del comune di Castiglione di Garfagnana che si sono prodigati per concedermi il parcheggio, grazie all’Albergo Da Pacetto di San Pellegrino in Alpe che ci ha ospitati, e il parroco.

Tuttavia nel mio stato d’animo provo un senso di rabbia nei confronti del sindaco di Frassinoro e alcuni commerciati di San Pellegrino in Alpe che erano disturbati da queste auto ma ciò deriva dall’ignoranza perché non sanno che queste manifestazioni sono un veicolo turistico e commerciale. Il sindaco, non concedendo queste autorizzazioni, ha creato vari problemi mentre noi dimostrando di avere maggiore intelligenza e buon senso, abbiamo sistemato le auto in modo da far parcheggiare altra gente senza dare fastidio. Nonostante ciò, questa gente che non ha autorizzato avrebbe creato problemi da poter venir fuori una rissa, dato che non c’è buon senso (non a caso sono giunte di sinistra?). Le fasce tricolori a volte vengono regalate? Faccio inoltre presente al signor sindaco di Frassinoro che siamo stati in luoghi ben diversi dal suo comune, non per degradare la cittadina ma il sindaco, siamo stati a Roma con 280 Ferrari dove il Papa benedice, siamo stati all’Accademia Navale di Livorno, infine Portofino … senza mai problemi. Invece li abbiamo trovati qua che sarebbe la patria della Ferrari, ma non per tutti!”