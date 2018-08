Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un ringraziamento alle due infermiere che hanno guarito mia moglie"

giovedì, 16 agosto 2018, 08:46

di tony del carlo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento, scritta da Tony Del Carlo, a due infermiere che si sono prodigate nelle cure apportate a sua moglie, Alfreda Ginestri, sino ad ottenerne la completa guarigione.

"Ho scelto di scrivere questa lettera aperta per segnalare una nuova attività che è stata intrapresa dall'azienda sanitaria a Castelnuovo di Garfagnana.



Mia moglie, Alfreda Ginestri, era affetta da una patologia grave, per la quale, nel suo decorso, si erano manifestate diverse ulcere principalmente sugli arti inferiori, che furono curate, in un primo periodo, presso un'altra struttura fuori regione. Purtroppo senza ottenere niente di positivo e risultanti con progressivo aggravamento.



In preda alla disperazione, mi rivolsi al mio medico di famiglia, il quale mi portò a conoscenza e poi ci affidò all'ambulatorio infermieristico sopracitato, per la cura delle lesioni cutanee, presso l'ospedale S.Croce. I risultati ottenuti nel corso dei mesi sono stati inaspettati, tanto da raggiungere la completa guarigione di ambedue i piedi.



Questi risultati su mia moglie hanno avuto un effetto molto positivo, sia fisicamente che psicologicamente, permettendoli di affrontare un piano di riabilitazione fisico terapeutico che inizierà a giorni.



Devo complimentarmi sinceramente, sia io che mia moglie, di avere trovato, non solo un'eccellente professionalità dell'infermiera Orietta Conti e della sua collega, ma di aver anche instaurato con esse un rapporto umano e, sopratutto, di fiducia.



Mi auguro che questo eccellente servizio venga adeguatamente sostenuto dalla vista azienda e, sopratutto, si ampli la sua disponibilità a tutti quei pazienti che ne hanno necessità. In tutti questi mesi, frequentando l'ambulatorio, mi sono reso conto delle numerosissime persone che hanno questo tipo di patologie complesse e delle difficoltà che hanno anche a sostenere le loro spese. Questo servizio risulta gratuito e non è cosa da poco.



Nel ringraziarVi ,tutti porgo distinti saluti,

Tony Del Carlo e Alfreda Ginestri"