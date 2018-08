Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un ringraziamento particolare che mi viene dal cuore"

venerdì, 10 agosto 2018, 08:52

di manola bacci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di ringraziamento al personale sanitario, da parte di Manola Bacci, dopo la perdita del marito, Daniele Fiori.



"Un ringraziamento particolare che mi viene dal cuore. Da parte mia e dalla mia famiglia.



Al dottor Gaddo Gaddi, al reparto di medicina dell'ospedale S. Croce di Castelnuovo Garfagnana, ai dipendenti della struttura hospice di Villetta S.Romano, al reparto di oncologia e radioterapia, alla dottoressa Colosimo e alla dottoressa Bagnoli dell'ospedale San Luca di Lucca, che si sono prodigati durante la malattia di mio marito, ed a tutti coloro che hanno preso parte al nostro dolore, in particolare gli amici di Sant'Antonio, per la perdita prematura di mio marito e compagno di una vita, amatissimo, Daniele Fiori (Marocco).



Colgo ancora l'occasione per ringraziare le numerose persone che, in occasione del rosario, funerale e messa del settimo, hanno effettuato una donazione in ricordo di Daniele all'A.T.T. Ricerca Tumori Toscana".