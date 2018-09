Rubriche



Assicurazione vita: quale scegliere secondo gli esperti

sabato, 29 settembre 2018, 18:55

La polizza vita deve essere scelta valutando diversi fattori e conoscendo bene le loro caratteristiche. Innanzitutto, è bene sapere che esistono diversi tipi di assicurazioni vita, ognuna delle quali tutela specifiche esigenze e presenta determinate condizioni. In particolare, esistono tre tipi di assicurazioni: caso morte, vita e mista. Obiettivo della prima è di garantire all'assicurato un sostegno economico ai suoi cari o ai beneficiari, in caso di morte prematura. Mentre nel caso vita quello di avere una rendita, se alla fine del contratto il contraente è ancora in vita. La polizza mista ha gli stessi fine delle due.

Figure del contratto di polizza vita

Le figure principali di un contratto assicurativo sono rappresentate dal contraente che è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio, la società assicurativa e il beneficiario che è il soggetto legittimato a ricevere il capitale maggiorato degli interessi.

Funzionamento della polizza vita

L'elemento più importante della polizza è il premio. Infatti, l'assicurato si impegna a versare annualmente o mensilmente un determinato importo, alla compagnia assicurativa, a titolo di remunerazione per il rischio che assume nella stipula della polizza e la stessa compagnia si impegna a liquidare al beneficiario le somme versate aumentate degli interessi. Tale versamento avviene solo se si verificano le condizioni previste dal contratto.

L'assicurato può liberamente decidere come versare il premio. Quest'ultimo può essere:

- unico: il pagamento dell'importo stabilito nella polizza avviene in un'unica soluzione;

- ricorrente: il versamento viene rateizzato;

- unico ricorrente: una modalità che prevede il pagamento di una somma in date indicate nella polizza.

Tipi di polizza

Come spiegano molto bene su Qualepolizza.net, esistono diversi tipi di contratti relativamente all'assicurazione vita. I principali sono: la polizza caso vita, caso morte e mista.

L'assicurazione caso vita prevede che la compagnia paghi all'assicurato una rendita, se ancora in vita alla scadenza del contratto. La polizza vita si può ritenere una sorta di investimento, in quanto alla scadenza del contratto, se il soggetto è ancora in vita può ottenere la restituzione del capitale con gli interessi. Inoltre, rappresenta una valida soluzione per far fronte al futuro e fare affidamento su una somma aggiuntiva allo stipendio o alla pensione.

Nell'assicurazione caso vita rientrano tre macro tipologie, che differiscono per modalità, investimento e restituzione del capitale. IN particolare, possono essere a:

- capitale differito: alla scadenza del contatto, il sottoscrittore riceve il capitale versato aumentato degli interessi calcolati secondo tassi determinati al momento della stipulazione della polizza;

- rendita differita: l'assicurato ha diritto a ricevere una rendita periodica a partire dalla fine del contratto;

- rendita immediata: il sottoscrittore versa un premio unico per ricevere subito una rendita per la durata del contratto o per tutta la vita-

La polizza caso morte prevede che la compagnia assicurativa liquidi il capitale aumentato degli interessi al beneficiario indicato dal contraente al momento della stipula del contratto. Versamento che avviene esclusivamente se l'assicurato muore improvvisamente o prematuramente. Se alla scadenza della polizza il contraente è in vita nessuno matura il diritto a ricevere le somme assicurate, salvo diverse indicazioni inserite nella polizza.

L'assicurazione mista, contiene le condizioni della polizza caso vita e quelle caso morte. Infatti, il capitale viene liquidato al contraente se in vita alla scadenza del contratto o ai beneficiari in caso di morte prematura.

Altri tipi di polizze assicurative

Tra le altre polizze offerta dalle compagnie assicurative ci sono quelle che tutelano il contraente da infortuni e incidenti o in ambito sanitario, che coprono eventuali spese per malattie. Tutti contratti diretti alle famiglie o anche i singoli che vogliono affrontare la vita con maggiore serenità.