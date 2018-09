Rubriche : lettere alla gazzetta



"Aumenta il costo del biglietto dei pullman, penalizzate le fasce più deboli"

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:58

di tanya verona

Pubblichiamo e volentieri pubblichiamo la lettera di una cittadina, Tanya Verona, riguardo l'aumento degli abbonamenti mensili dei pullman alle porte del nuovo anno scolastico.

“E’ ormai settembre, mese di spese per le famiglie che si apprestano ad organizzare con i propri figli l'inizio del nuovo anno scolastico; tra libri, penne, quaderni e accessori vari c’è un’altra sorpresa: l'aumento del costo del biglietto dei pullman che in regione chiamano “adeguamento”.

Questa sembra una bella presa in giro visto che, ad esempio, un abbonamento mensile nella tratta da Ghivizzano (comune di Coreglia Antelminelli) a Lucca alcuni mesi fa costava 55 euro, ora ne costa 70 con un aumento esponenziale di 15 euro per viaggiare su mezzi vecchi, chilometrati, sporchi e fatiscenti, con continui ritardi su alcune tratte.

Tenuto conto che il trasporto pubblico locale ha una funzione di primaria importanza e dovrebbe esserne preservato il funzionamento in particolare per le fasce più deboli della comunità con riguardo all’utenza scolastica e lavorativa, la quale risulta tutt’oggi la più penalizzata, ma anche fonte di cassa per l’azienda.

Con quanto riportato vorrei appellarmi ai comuni, alla provincia ed alla regione puntualizzando che prima di aumentare i costi dei biglietti e sostenere che sarebbero stati ammortizzati dalle detrazioni ISEE sarebbe stato opportuno mettere in campo controllori su ogni tratta, i quali avrebbero potuto scovare i soliti furbetti che viaggiano sprovvisti di biglietto evitando di battere cassa sempre a scapito delle persone oneste".