"Pirogassificatore, non si trasformi la valle del bello e del buono in una discarica"

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:40

di tania verona

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una cittadina di Ghivizzano, Tania Verona, in cui si ribadisce la propria contrarietà alla costruzione di un pirogassificatore a Fornaci di Barga e si critica la presa di posizione di alcuni politici.



"Non vorrei essere noiosa, ma la situazione mi sta talmente di traverso che non posso fare finta di nulla! Sapete qual è la cosa che più mi infastidisce del caso inceneritore Kme? Sono i cosiddetti "politici dei ventura". Sì, io li chiamo così! Quelli che arrivano da fuori per le eminenti elezioni politiche nella valle, si fanno una passeggiatina, due fotografie e, belli belli, tornano via dopo averci detto che a noi, gente della Mediavalle Garfagnana, ci serve un bel gassificatore.



Un’innovazione di ultima generazione, mai provato prima: gassificatore, viene presentato con questo nome scientifico. Nelle nostre zone abbiamo già avuto alcune dimostrazioni di qualcosa di analogo, diversi tipi di inceneritori, a partire da quello di Castelnuovo sino al bricchettaggio di Gallicano: tutti impianti tradizionali, collaudati e autorizzati legalmente, che poi hanno dato ingenti problemi al territorio: dalla salute, soprattutto, alla perdita del potere di acquisto immobiliare, per non parlare dell’’impatto negativo sul turismo e su quello paesaggistico! Se questi ultimi, super collaudati, hanno avuto problemi, figuriamoci uno sperimentale.



La situazione più strana e ambigua è che qualche abitante della Mediavalle e qualche piccolo politico locale appoggiano questo progetto e vorrebbero metterselo in casa; ma, tralasciando questa minoranza, che comunque avrà le sue ragioni anche se un po’ discutibili, la maggior parte della gente non è stolta: protesta per evitare che la valle del bello e del buono si trasformi in una discarica per arricchire ancora di più qualcuno di potente sulla pelle della popolazione.



E allora, cari politici della passeggiata domenicale, come siete venuti potete non tornare. Anzi, portate via le vostre idee, ed anche un gassificatore da costruire sotto casa delle vostre famiglie.



Abitanti della Mediavalle Garfagnana, uniamoci e partecipiamo in massa alla manifestazione che si terra a Fornaci di Barga il 13 ottobre alle 15,30. Diamo un segnale a queste persone che ci siamo e che nessuno ha il diritto di mettere a repentaglio la nostra salute".