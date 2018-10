Rubriche : lettere alla gazzetta



"Scene da far west a Ghivizzano, le istituzioni prendano in mano la situazione"

domenica, 28 ottobre 2018, 11:28

di tania verona

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione pervenutaci da Tania Verona, di Ghivizzano, relativa ad un episodio di violenza tra cittadini extracomunitari che sarebbe avvenuto davanti ad un bar della zona.



"Ancora scene di follia ieri sera davanti ad un bar della zona di Ghivizzano dove dei cittadini extracomunitari si sono affrontati a colpi di bottiglia fuori dal locale in un regolamento di conti. E' stato necessario l’intervento della pubblica assistenza per soccorrere e trasportare in ospedale i feriti. Scene da far west che si ripetono a distanza di poco tempo: basta ricordare ciò che avvenne davanti al bar Manatthan di Piano di Coreglia poco tempo fa dove i protagonisti, sempre magrebini, scatenarono una rissa e mandarono in frantumi la vetrina del locale.



Le istituzioni prendano in mano la situazione garantendo la sicurezza dei cittadini aumentando in controlli ed estirpando i loschi traffici collegati e, se necessario, allontanare i più facinorosi ripristinando l’ordine".