“Tutta la mia felicità per la prima vittoria della United Colours”

martedì, 23 ottobre 2018, 15:33

di carlos alfredo bartolomei

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Carlos Alfredo Bartolomei in merito alla prima, storica, vittoria di United Colours nel campionato amatori Uisp della Garfagnana.

“La felicità è contagiosa. Ieri sera la United Colours ha vinto la sua prima partita battendo per due reti a uno il Camporgiano (squadra forte, corretta e solidale... ci ha anche donato una muta di magliette...) che comandava il campionato amatori UISP della Garfagnana.

Il Don Guglielmo Muccini è stato teatro di un bellissimo e tirato scontro sportivo alla fine del quale i ragazzi africani hanno ballato e cantato con una gioia incontenibile per festeggiare una vittoria il cui eco arriverà anche nei villaggi del Gambia, in Senegal, in Etiopia, in Mali, in Guinea Bissau, in Nigeria. I bianchi sorrisi di Ceesay Mustafá, Jammeh Omar (grandi prestazioni e grandi gol) e di tutti gli altri fantastici ragazzi di colore si sono mescolati a quelli del capitano “faro” Giancarlo Marchione, del portierone Massimo Giannotti (almeno un paio di provvidenziali interventi) ed all’abbraccio dell’ottimo mister Matteo Bechelli con i suoi collaboratori, Michael, Jordi, Mike, Amadou Sowe e Lalo (vero uomo team e grande lavoratore). Sugli spalti a gridare a squarciagola il presidente Stefano Angelini insieme al sempre brillante Francesco Pierotti.

Il paradigma di questo strano e triste periodo della storia - in cui il vento del razzismo e’ purtroppo tornato a soffiare - si è infranto in questo campo sportivo della Garfagnana dove 80 minuti di normale umanità si sono vestiti a festa per dei ragazzi africani che correndo dietro ad un pallone hanno finalmente vissuto un momento di grande indescrivibile gioia. Io c’ero e vi posso assicurare che la loro felicità è bellissima da vedere ed anche molto, molto contagiosa”.