Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un ringraziamento al personale dell'Hospice di Villetta di San Romano"

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:20

di luca lupetti - alessandra malatesta

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera dei coniugi Luca Lupetti e Alessandra Malatesta di Castelnuovo per segnalare un servizio sanitario che funziona e nello stesso tempo ringraziare tutti gli operatori.



“Dopo una lunga esperienza di assistenza al nostro caro Fabrizio presso l'Hospice di Villetta di San Romano in Garfagnana, vogliamo esprimere la nostra riconoscenza verso il personale tutto della struttura. Abbiamo sperimentato un'esperienza di attenzione umana, competenza e disponibilità personale verso gli ammalati e le loro famiglie. Un'attività impagabile in particolare in quei momenti della nostra vita. Un sentito ringraziamento anche al medico di famiglia Teresa Malatesta”.