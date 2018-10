Rubriche : lettere alla gazzetta



“United Colours… questo sì che è fair play!”

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:29

di carlos alfredo bartolomei

Carlos Alfredo Bartolomei, presidente del Centro Socio Culturale “San Magno” di Pontecosi, è tra i fautori della neonata squadra di calcio amatoriale “United Colours”, partecipante al campionato U.I.S.P. della Garfagnana e composta, per la maggior parte, da calciatori “richiedenti asilo”.



Un progetto sportivo ma soprattutto sociale, che Bartolomei riassume in alcune riflessioni.

“Nel calcio stramiliardario si parla tanto di “fair play” (gioco pulito) ma durante ogni partita si azzuffano ricchi ragazzi, pieni di tatuaggi e tagli di capelli bizzarri, in barba ad ogni regola del rispetto e della più banale educazione. Nei poveri ma dignitosi campi della Garfagnana - terra antica abitata da gente onesta, laboriosa e concreta - da due settimane ha preso il via il campionato amatori UISP dove milita per la prima volta la squadra composta al 95 per cento da ragazzi africani provenienti dal Gambia, Guinea Bissau, Senegal, Mali, Nigeria, Costa d’Avorio (arrivati in italia dopo viaggi che sono durati in media quattro anni duranti i quali hanno dovuto affrontare problematiche, prevaricazioni e violenze di ogni tipo).



Durante le prime due partite giocate contro le compagini del Filicaia e del Corfino (la prima persa per 2 a 0 e la seconda pareggiata 1 a1) e’ avvenuto una sorta di piccolo miracolo …….nessuna ammonizione tra le squadre contendenti al termine dei 180 minuti di partita !! Il gioco del calcio si sa’, talvolta e’ scontro di forza fisica e contatti involontari ma ugualmente violenti… ebbene - al di la’ di qualche solo accennato gesto di dolore e disappunto - una stretta di mano e l’aiuto a rialzarsi in queste due occasioni hanno regnato sovrani. I ragazzi della United Colours si sono sempre battuti in campo come undici leoni sempre corretti, demandando giustamente - come sempre dovrebbe avvenire - solo al proprio capitano, il compito di recriminare e contestare all’arbitro le eventuali dubbie azioni degli avversari.



Forse gli stramiliardari e spocchiosi giocatori di elite dovrebbero venire qui da noi per un bagno di sana umiltà’ e per imparare come ci si comporta con gli avversari. Ritroverebbero anche quella felicità e quella dignità’ che questi ragazzi della United Colours sanno far loro quando finalmente trascorrono uno sprazzo di vita normale, giocando al calcio. Quando ne avrete la possibilità’ venite a vedere una partita di questa squadra, magari quando giocano nella “bombonera” del “Don Guglielmo Muccini” di Pontecosi. Tornerete a casa più felici, con la consapevolezza di aver partecipato ad una gioiosa metafora della vita ed a un sano progetto di reale integrazione fra esseri umani dai colori della pelle diversa ma con lo stesso grande meraviglioso cuore. Questo e’ “fair play”.